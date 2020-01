Un avión ucraniano con 176 pasajeros abordo se estrelló en Irán, el mismo día que ese país lanzó una docena de misiles contra bases estadounidenses ubicadas en Irak. Este mismo día, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, aseguró que el avión fue derribado por iraníes.

El ministro canadiense aseguró que poseía información de que fue derribado. Poco después, en redes sociales se difundió un video en el que se observa una luz, que parece ser de un misil, que impacta contra el avión y este explota en el aire cerca del aeropuerto de Teherán.

De acuerdo con el The New York Times, lograron verificar el que video muestra el momento exacto en el que el misil golpea contra el avión en el que fallecieron 176 personas.

TE PUEDE INTERESAR:

El avión llevaba 167 pasajeros y nueve tripulantes y era de la Ukraine International Airlines, al principio se habló que se trataba de un accidente ocurrido pocos minutos después de despegar.

Sin embargo, ahora se sabe que se trató de un misil iraní el que lo habría golpeado.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

De acuerdo con el The New York Times, el avión voló hacia el aeropuerto en llamas antes de explotar y estrellarse rápidamente.