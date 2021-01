El video de la mujer baleada por la policía en el Capitolio

La mujer que murió el miércoles tras participar del asalto a la sede del Congreso en Washington fue abatida por la policía del Capitolio, anunció el jefe de la policía de la capital estadounidense.

Una exmilitar y seguidora del presidente Donald Trump se llamaba Ashli Babbitt, y vivía en el sur de California, reportaron medios estadounidenses citando a su familia.

La mujer fue parte de un grupo de manifestantes partidarios del mandatario estadounidense que irrumpieron en el Capitolio, cuando los legisladores llevaban a cabo la certificación del triunfo del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre.

"Agentes uniformados de la policía del Capitolio los enfrentaron, y en un momento, uno de ellos hizo uso de su arma de servicio" y la alcanzó con un disparo, declaró en conferencia de prensa el jefe de ese cuerpo, Robert Contee. Fue declarada muerta tras llevarla al hospital.

El funcionario señaló que se abrió una investigación por este "hecho trágico".

The very moment Ashli Babbitt was shot in the #USCapitol. #Washington pic.twitter.com/l5U5VxgCTD — Guillaume Gouges (@guillaumegouges) January 7, 2021

Otras tres personas, una mujer y dos hombres, murieron en los alrededores del Capitolio "por emergencias médicas" distintas, dijo Contee, sin precisar si se trataba de manifestantes.

La policía además realizó 52 arrestos, incluyendo 26 dentro del Capitolio.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció una extensión del estado de emergencia por 15 días hasta la juramentación de Biden el 20 de enero, ante temores de nuevas acciones violentas de los simpatizantes de Trump, que se niega a reconocer su derrota.