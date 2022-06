El video que nos recuerda cómo era Guatemala en hace 40 años

Un video compartido en redes sociales hizo que los guatemaltecos recordaran cómo era el país décadas atrás.

En redes sociales compartieron un video grabado aparentemente en la década de los años 70 y 80 en la Ciudad de Guatemala.

El video acompañado de imágenes del recuerdo, incluyen una venta de discos de acetatos, las ventas en la sexta avenida de la zona 1, así como edificios emblemáticos, entre ellos la Biblioteca Nacional, la Torre del Reformador y la Catedral Metropolitana.

El video fue acompañado con la canción de Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun, lanzada en el año 1983.

Vea el clip y recuerde esos años: