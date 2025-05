Video: León XIV abraza a los cardenales tras aceptar su elección como el Papa 267

-

Video muestra a León XIV abrazando a los cardenales tras aceptar su elección.

Un video compartido por Vatican News revela los momentos posteriores a la elección del papa León XIV, cuando abraza uno por uno a los cardenales electores tras aceptar convertirse en el Papa número 267º de la Iglesia Católica.

El material audiovisual muestra varias escenas: la primera ocurre dentro de la Capilla Sixtina, al final del cónclave, donde se observa al recién elegido Pontífice salir del recinto.

En la siguiente toma, realiza su primera oración como Papa, aparentemente en el interior de la Basílica de San Pedro.

Finalmente, en un tercer momento, aparece saludando y abrazando con cercanía a los cardenales que participaron en su elección.

Mira el video aquí

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

"Habemus Papam"

El anuncio oficial de su elección se dio a las 18:07 horas (hora de Roma), cuando la tradicional fumata blanca emergió desde la chimenea de la Capilla Sixtina, señal de que los cardenales reunidos en cónclave habían alcanzado el consenso necesario.

Minutos después, la plaza de San Pedro estalló en aplausos al confirmarse que el nuevo Papa era el cardenal Robert Francis Prevost, quien eligió el nombre de León XIV.

Foto: Getty Images

TE PUEDE INTERESAR: