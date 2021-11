Los videojuegos más esperados de noviembre 2021

A continuación los integrantes del nuevo podcast de Soy502 El Vistazo, nos traen los videojuegos más esperados en Noviembre 2021.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST EL VISTAZO: https://bit.ly/ElVistazoPodcast

Call of Duty:Vanguard (Activision)

Para: PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox One

Lanza: Noviembre 5, 2021.

Regresamos al ámbito de la Segunda Guerra Mundial con Call of Duty: Vanguard. Habrá nueva campaña, nuevos mapas multiplayer y un nuevo modo de zombies.

Forza Horizon 5 (Playground Games)

Para: PC, Xbox y Xbox One.

Lanza: Noviembre 9, 2021.

Regresa el festival Horizon ahora en un mundo abierto basado en México. Explora diferentes terrenos desde playas hasta desiertos mientras manejas carros exóticos y compites en carreras de todo tipo. Uno de los mejores juegos de carreras regresa.

Grand Theft Auto: The Trilogy (Rockstar games)

Para: PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox One y Nintendo Switch

Lanza: Noviembre 11, 2021.

Rockstar nos hace revisitar a 3 juegos icónicos de la serie GTA (GTA III, Vice City y San Andreas) con gráficas mejoradas y mejoras en la modalidad de juego.





Battlefield 2042 (EA)

Para: PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox One

Lanza: Noviembre 19, 2021.

Este shooter famoso por sus batallas enormes regresa ahora en un mundo en el futuro cercano en donde el caos reina. Usa nuevas armas futuristas y participa en combates de gran escala.







Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (Nintendo)

Para: Nintendo Switch

Lanza: Noviembre 19, 2021.

Los RPG de la franquicia de Pokémon son de los más adorados por los fans de Nintendo y creemos que Pokemon Brilliant Diamond y Shining Pearl van a seguir con esta tendencia trayendo un remake de dos clásicos del Nintendo DS ahora con mejoras para Nintendo Switch.



Juegos gratis con Playstation Plus y Xbox Games with Gold en el mes de Noviembre

PS Plus: Knockout City, Kingdoms of Amalur - Remastered y First Class Trouble. También 3 juegos de realidad virtual : The Persistence , The Walking Dead: Saints & Sinners y Until You Fall

Xbox Games with Gold: Moving Out, Dead Lands, Rocket Knight, Lego Batman 2

Xbox GamePass: Forza Horizon 5

Para escuchar la discusión más fondo de todo lo que se viene en Noviembre aquí está el último episodio de El Vistazo, también disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las otras plataformas principales de audio.