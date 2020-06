Existen muchas teorías sobre el SARS-CoV-2, las cuales han generado muchas inquietudes sobre su origen, mecanismos de infección, grado de letalidad y la posibilidad de desarrollar una vacuna, entre otras.

Varios expertos emiten sentencias y recomendaciones. Pero, el virólogo alemán, Hendrik Streeck, quien dirige el instituto de Virología de la Universidad de Bonn, ofrece todo lo contrario.

El reconocido especialista, que lideró el estudio de campo más importante sobre el coronavirus, hizo una investigación que permitió extraer importantes conclusiones sobre cómo actúa el virus que tanto miedo despierta en el mundo.

Algunos de los datos más curiosos acerca del Covid-19 son que la cifra de personas contagias puede ser cinco veces mayor a la oficial, pero la letalidad es una décima parte de lo que se creía al comienzo.

Asimismo, la probabilidad de contagio entre los habitantes de un mismo hogar es mucho menor a la que se sospecha, y que gran parte de las infecciones se produce en ciertos eventos masivos, más que en el uno a uno.

Estas algunas de las dudas que más ha generado la aparición del nuevo coronavirus, a las cuales el doctor Streeck responde:

¿Qué se sabe ahora acerca del virus que se desconocía al principio y qué cosas siguen siendo una incógnita?

Hay una tasa más alta de individuos infectados sin ningún síntoma, que no saben que se contagiaron. Este dato puede varias dependiendo del pueblo, de la demografía, de la dosis de infección que contraen los individuos.

¿Qué tan cierto es que el virus se está debiltando?

Según Streeck, es posible que el virus mute y se vuelva menos virulento. Sin embargo, no ha visto datos ni investigaciones científicas que demuestren eso. Lo que sí está claro es que aunque no haya datos, el incremento de casos asintomáticos ha ido en aumento, lo cual podría relacionarse con el curso de la infección. Como la gente respeta el distanciamiento social, toma medidas de higiene y usa mascarillas, cuando se contagia, recibe solo unas pocas partículas del virus, y esto puede llevar a un curso asintomático.

¿Qué tan certero es decir que la posibilidad de infectarse dentro del hogar es de un 15%?



El virólogo afirma haber visto un tasa de contagio del 15% en los hogares, algo común a otras infecciones respiratorias, como influenza o SARS, en las que también se ve esa tasa de contagio. Es diferente a lo que pasa con otras infecciones que se transmiten por contacto estrecho, como el rotavirus (que causa diarrea), o el norovirus (que causa gastroenteritis), en las que si hay una persona infectada en la casa, se contagian todas las demás, normalmente. Así que el 15% no es tan poco común. Pero hay que ver el tamaño del hogar.

Para hogares de tres o cuatro personas, la proporción asciende a 18 por ciento (la suma del 15% base, más un 3% adicional de riesgo de contagio intrafamiliar). En una vivienda más grande, es más fácil tomar distancia y que unos eviten a otros. Esto es especulativo, pero puede significar también que es menos probable que se contagien los niños, aunque es algo que el estudio no pudo mostrar.

¿Desarrollan inmunidad las personas que vencen al Covid-19?

El estudio aún no puede dar una respuesta, pues ha habido poco tiempo para estudiar al virus. Streeck explica que en Alemania, por ejemplo, hay cuatro coronavirus endémicos, que siempre reaparecen en invierno y en otoño, y que causan una enfermedad similar a la gripe. Provocan algunos de los típicos resfriados que se experimentan en el invierno. Se sabe que para esos virus, es posible desarrollar inmunidad por unos dos años, y es posible volver a infectarse. Pero la reinfección no es tan severa como la infección inicial.

Pese a que aún no se sabe cómo se va a comportar el SARS-CoV-2, el experto asume que va a ser bastante parecido en términos de inmunidad, por el tipo de virus que es.

¿Es posible pensar en una vacuna para fin de año?

Es muy difícil predecir si una vacuna va a funcionar o no. Streeck afirma: "Yo me he dedicado a estudiar e investigar sobre el VIH y la hepatitis C, que son virus ARN para los que no hay vacuna. A lo largo de los años se crearon más de 500 constructos para esos virus y un puñado de ellos ha sido probado en humanos para ver si podían proteger contra una infección, y ninguno ha funcionado. Tenemos que esperar las pruebas para ver si es eficaz o no. En el peor escenario posible, tendremos una vacuna con una eficacia del 50%, de modo que solo una de cada dos personas estaría protegida".

¿Por cuánto tiempo es prudente mantener las restricciones?

Streeck comenta que todo depende de cuántas infecciones se observen, cómo sea el pico, cuántos testeos se hagan, qué capacidad sanitaria se tenga y de cuán habilidoso sea el rastreo de contactos. "Me genera mucha curiosidad saber si el incremento en la curva de contagios que ustedes observan allí está vinculado a su temporada de invierno. Una cosa que a mí me interesaría observar es cómo se comportan los otros coronavirus a través de las temporadas climáticas. Si ven una caída en primavera o no", explica.