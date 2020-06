Doctor Asturias comparte estudios de medidas contra el Covid-19

Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19, compartió un estudio que analiza el impacto del uso de la mascarilla en otros países.

"Estudio sugiere que mientras el "Quédate en casa" ayuda a aplanar la curva del Covid-19, el uso de mascarilla obligatoria ha prevenido 78,000 infecciones en Italia y 66,000 en Nueva York. Este coronavirus se contagia por vía aérea, úsela", indicó en su cuenta de Twitter.

La investigación: "Identificar la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación de Covid-19", fue publicada por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los investigadores explican que evaluar la efectividad del distanciamiento social y la cobertura de la cara con mascarillas, depende de la comprensión de la transmisión del virus, que sigue siendo incierto. Según el estudio, la transmisión aérea es altamente virulenta y representa la ruta dominante para propagar la enfermedad.

Se analizó la tendencia y las medidas de mitigación en Wuhan, China, Italia y la ciudad de Nueva York, del 23 de enero al 9 de mayo de 2020.

"Nuestro análisis revela que la diferencia con y sin cobertura facial obligatoria representa el determinante en la configuración de las tendencias pandémicas. Esta medida protectora por sí sola redujo significativamente el número de infecciones, es decir, más de 78,000 en Italia, del 6 de abril al 9 de mayo, y más de 66,000 en la ciudad de Nueva York, del 17 de abril al 9 de mayo", se lee en el documento.

La conclusión del estudio es que el uso mascarillas en público corresponde a uno de los medios más efectivos para prevenir la transmisión interhumana. Además, el distanciamiento social simultáneo, la cuarentena y el rastreo de contactos, representan la oportunidad de lucha más probable para detener el Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaba el uso de la mascarilla solo para quienes tengan síntomas. Sin embargo, cambiaron su advertencia. Ahora aseguran que las mascarillas deben usarse cuando no sea posible mantener la distancia social, pues los cubrebocas proveen “una barrera para las gotitas potencialmente infecciosas”.

