¿Visitarás México? Los cambios en la visa mexicana que debes conocer

-

México decidió aplicar un cambio en cuanto al visado, ahora este será obligatorio incluso para quienes realicen solo tránsito en el país.

A partir del 22 de octubre de 2023 será obligatorio poseer visa para poder entrar a México, incluso para quienes hagan únicamente tránsito en las terminales aéreas mexicanas.

"Esta es una medida para todas las personas. La gente no puede pensar que como no van a salir del aeropuerto, no necesitan la visa", asegura el Jefe de la Cancillería mexicana, Roberto Canseco.

Únicamente están exentos de esta visa quienes tengan residencia permanente en: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Irlanda del Norte, y la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, y Perú).

También quedarán libres de la obligación quienes cuenten con una visa a los países previamente mencionados (sin contar la Alianza del Pacífico) y también a los 26 países del Espacio Schengen.

La Embajada de México abre trimestralmente más de cinco mil citas para quienes desean acceder a una visa, y estos son los requisitos determinados para obtenerla:

Ganar más de 1,050 dólares (Q.8,400) trimestralmente .

. Poseer más de un año de antigüedad en su empleo actual.

"Actualmente incluso hay citas extraordinarias y si la persona no cumple con estos requisitos podrá apelar a su situación dependiendo del caso", aclaró Roberto Canseco, Jefe de la Cancillería mexicana.

Las autoridades mexicanas aseguran que la intención de esta medida es atraer al turismo, ya que actualmente el país se prepara para la inauguración del Tren Maya y el inicio del Mundial de Fútbol.