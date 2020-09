Diputados de la bancada Visión con Valores (Viva) consideran que la captura del pastor Caleb Dávila, tras una denuncia por discriminación contra el parlamentario de la bancada Winaq, Aldo Dávila, es una persecución.

"Es evidente que aquí hay un ataque directo a la iglesia", señaló el jefe de la bancada Viva, Aníbal Rojas.

"Es evidente que aquí hay un ataque directo a la iglesia", dice el diputado @anibalrojasgt tras la captura del pastor Caleb Dávila por una denuncia de discriminación al parlamentario @aldodavila_gt. @soy_502 pic.twitter.com/a9YQirzaIn — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) September 10, 2020

"Hemos visto en las diferentes entrevistas que ha dado el diputado, cuando menciona que él ha establecido una persecución en contra de temas de la iglesia, de pastores", añadió Rojas.

El legislador Aldo Dávila señala que la denuncia que interpuso en 2014 no es una persecución religiosa y que en la denuncia no se señala que Caleb Dávila sea pastor o miembro de alguna iglesia.

El líder religioso fue detenido el martes y el miércoles fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 3 mil quetzales.

Retomarán polémica iniciativa

Rojas agregó que solicitarán que se retome la aprobación de la iniciativa 5272, que le daría vida a la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.

El artículo 18 de esta propuesta establecería que nadie está obligado a aceptar como "normal" cualquier conducta "no heterosexual "y no podrá ser perseguida penalmente por esto. Se hace la salvedad que esto será siempre que no hubiere atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de quienes piensen distinto.

#CongresoGT La @BancadaViva solicitará que se retome la aprobación de la iniciativa de ley para la protección de la vida y la familia. @soy_502 pic.twitter.com/GqubIT1aKJ — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) September 10, 2020

La iniciativa de ley también contempla que las mujeres que se provoquen un aborto o permitan que alguien más se los cause, serán sancionadas con prisión de cinco a diez años. Incluso, la propuesta busca castigar los abortos espontáneos.

La propuesta prohibiría promover programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género. Además, no se permitiría "enseñar como normales" las conductas distintas a la heterosexualidad.

Esta iniciativa ya avanzó en los primeros dos debates, por lo que se requiere solo del tercer debate y su aprobación por artículos.