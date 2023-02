Grammy Awards recordó y homenajeó a Marciano, vocalista de Enanitos Verdes

El momento para honrar a las estrellas fallecidas del último año suele ser el más emotivo y Marciano Cantero fue parte de las celebridades que partieron.

Durante la gala de los Grammys se realizó el emotivo momento llamado "In Memoriam", el cual rinde homenaje a las estrellas de la industria musical que fallecieron durante el 2022. En esta oportunidad, dos grandes iconos de Latinoamérica fueron incluidos tras haber fallecido: Marciano Cantero y Pablo Milanés.

Mientras se proyectaban las imágenes de los músicos que fallecieron durante el 2022, Kacey Musgraves interpretaba la canción: "Coal Miner's Daughter" de la leyenda country Loretta Lynn, quien falleció en octubre pasado a los 90 años.

pic.twitter.com/BL6BpYThex — Virales d3 Guatemala (@D3Virales) February 6, 2023

Luego de un momento de audio grabado de otro artista fallecido, llegó el turno en el escenario de la segunda performance en vivo. Mick Fleetwood, cofundador y baterista de la icónica banda de rock Fleetwood Mac, que una vez incluyó a McVie, se unió a Bonnie Raitt y Sheryl Crow mientras los tres interpretaban "Songbird". La canción del álbum de 1977, Rumours, fue escrita por McVie, quien murió a la edad de 79 años en noviembre.

Finalmente, tras otro pasaje de audio y placas, Quavo también subió al escenario para recordar la vida y el legado de su sobrino y miembro de Migos, Takeoff, el rapero de 28 años que recibió un disparo mortal en Houston, Texas, en noviembre. El artista e unió a Maverick City Music, el colectivo de música de adoración contemporánea con sede en Atlanta, para una presentación de "Without You".

Musgraves’ appearance was followed by an emotional performance by Quavo and gospel collective Maverick City Music, honoring Quavo’s nephew and fellow Migos rapper, Takeoff, who was shot and killed in Houston, TX, in November 2022 #GRAMMYs pic.twitter.com/hwEpn6DdZd — NowThis (@nowthisnews) February 6, 2023

Homenaje a Marciano

Mientras se observaban las imágenes de los cantantes, músicos y productores fallecidos, una figura en especial captó la atención de la comunidad latina que observaba la gala de los Grammy Awards; pues, entre las estrellas destacadas se encontraba la imagen de Marciano Cantero, vocalista de Enanitos Verdes, quien murió en septiembre de 2022.

Los #GRAMMYs rinden tributo a Marciano Cantero de los #enanitosverdes. pic.twitter.com/qYWICncBRK — Abraham Merino (@_amerino_) February 6, 2023

A su vez, entre las estrellas fallecidas destacadas se observó al gran Pablo Milanés, quien murió en noviembre de 2022.

Además, los Grammys reconocieron a los fallecidos: Jeff Beck, Vangelis, Christine McVie, Lisa Marie Presley, Olivia Newton-John, Anita Pointer, Irene Cara, Coolio, David Crosby, Gal Costa, entre muchos otros.