¿Está dormido el volcán de Fuego? Su actividad ha disminuido notoriamente

¿Está dormido el volcán de Fuego? Insivumeh mantiene vigilancia constante tras su calma.

El volcán de Fuego experimentó un cambio significativo en su actividad durante el último mes. Conocido por sus frecuentes explosiones diarias, pasó a emitir solo columnas de gas.

Ante esta disminución, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología (Insivumeh) mantiene un seguimiento riguroso y detallado de su comportamiento.

Los boletines vulcanológicos emitidos por el Insivumeh revelaron que la actividad explosiva del volcán ha disminuido, limitándose a desgasificaciones. Este cambio suscitó interrogantes sobre si el volcán se encontraba dormido, lo cual fue investigado y descartado.

Sobrevuelo en el cráter del volcán

El 15 de febrero, el Departamento de Vulcanología del Insivumeh realizó un sobrevuelo en el cráter del volcán tras varios días de disminución de la actividad superficial.

Las imágenes térmicas mostraron que aún persisten zonas incandescentes debajo de la superficie del cráter, con flujos de magma superiores a los 500 grados Celsius, además de emisiones de gases tóxicos y abundantes depósitos de azufre.

El análisis con sensores sísmicos confirmó que los movimientos de magma y fluidos continúan dentro del cono.

Expertos del Insivumeh advierten que las explosiones podrían reanudarse en cualquier momento.

El volcán de Fuego no está inactivo, según el Departamento de Vulcanología. Se prevé que continúe el ascenso de magma y la desgasificación, lo que generará más emisiones de gases tóxicos y material rocoso a altas temperaturas.

Una de sus explosiones registradas el 18 de enero. (Foto: Carbón vivo/X)

Por ello, el Insivumeh pide a la población que se mantenga alejada del cráter, dado el riesgo de nuevas explosiones, que lo han consolidado como uno de los volcanes más activos de Centroamérica.

