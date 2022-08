WhatsApp dejará de mostrar a los que están "en línea"

Mark Zuckerberg anunció una serie de actualizaciones que se implementarán en los próximos días en la aplicación de mensajería por excelencia, WhatsApp.

El objetivo de esto es incrementar el control que los usuarios tienen sobre los mensajes que envían en la plataforma. Es decir, que la conversación sea "tan privada y segura como las que se dan cara a cara".

Una de las eliminaciones más esperadas por todos es la opción de ocultar cuando estás "en línea".

Ahora la plataforma permitirá que todos los usuarios puedan controlar quién puede ver si están en línea.

Actualmente, solo es posible controlar quién puede ver la última hora de conexión o si se quiere dar a conocer las confirmaciones de lectura.

Con esta opción se podrá elegir quién puede ver cuando estamos conectados en un momento determinado, o bien, ocultar la información de forma fija.

Otras novedades

Otro cambio anunciado es que ahora los usuarios podrán abandonar los chats grupales, sin que todos se enteren excepto el administrar del mismo. El resto no se dará cuenta, a menos que consulten con los miembros que integran el grupo.

La tercera función quizá no agrade a los usuarios, y es que WhatsApp ya no permitirá la captura de pantalla en los mensajes que solo pueden reproducirse una vez. Esto, con el fin de reforzar la seguridad de contenido que se comparte durante las conversaciones en la aplicación.

Y por último, WhatstApp brindó otra actualización en su cuenta de Twitter. Y es que ahora se tendrá más tiempo para eliminar mensajes enviados, y que por alguna razón el usuario quiere revertir la acción. "¿Repensando su mensaje? Ahora tendrá un poco más de 2 días para eliminar sus mensajes de sus chats después de presionar enviar", escribió la plataforma.