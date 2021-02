WhatsApp: Esto pasará si no aceptas las nuevas políticas

WhatsApp confirmó que los cambios previstos en sus condiciones de uso entrarán en vigor el próximo 15 de mayo, pero ¿qué pasará con aquellos que no acepten estas nuevas políticas?

La aplicación ha tratado de explicar ahora con más contundencia en qué consisten esos cambios previstos, que debían haber entrado en vigor el pasado 8 de febrero, pero que tras el revuelo suscitado, con migración de usuarios a otras plataformas como Telegram y Signal incluso, tuvieron que ser retrasados.

Sin embargo, aún se sabe con claridad qué pasará con los usuarios que no acepten los cambios.

¿Tienes dudas?

WhatsApp ha actualizado la página de preguntas y respuestas para los usuarios, en la que ha incluido un apartado que explica expresamente qué ocurrirá en esa fecha.

Además, aclara que no borrará las cuentas de los usuarios que no acepten las nuevas condiciones del servicio, pero admite que no podrán emplear WhatsApp de la manera en la que lo hacen en actualidad.

Esto quiere decir que si para esa fecha no has aceptado las nuevas normas, no tendrás las funcionalidades completas de la app. Durante un periodo de tiempo podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

¿Por qué por un periodo de tiempo? Porque los usuarios que no acepten las nuevas condiciones de uso serán considerados "usuarios inactivos".

El cambio afectará solo a empresas

Por otro lado, WhatsApp recuerda que los cambios en sus condiciones de uso afectan únicamente a las empresas que tienen relación con sus clientes a través de esta aplicación, y que los usuarios personales que emplean la aplicación con sus familiares y amigos no se verán afectados por las modificaciones.