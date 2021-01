¿Qué es WhatsApp Plus y cómo descargarlo?

WhatsApp Plus no es una app oficial, por lo que has de tener cuidado al descargarla. Se trata de una app alternativa que puedes emplear para tener algunas funciones que no están incluidas en WhatsApp original.

¿Es seguro su uso? ¿Está permitido? ¿Cómo puedo hacer para descargar WhatsApp Plus? Lo primero que debes tener en cuenta es que WhatsApp Plus es un MOD.

Es decir, no se trata de la aplicación original de WhatsApp ni ha sido creada por sus desarrolladores. No es oficial, por lo que Facebook no permite su uso.

Con WhatsApp Plus puedes elegir más temas de personalización, disfrutar de nuevos emoticones, escuchar audios sin que lo sepa quien los envió, cambiar la hora de última conexión, ver estados de forma anónima, ocultar el doble cheque azul y muchas otras funciones.

Descarga

Debes buscar en internet las versiones más actualizadas de WhatsApp Plus. Ten cuidado y hazlo siempre desde sitios de plena confianza.

Antes de instalar algún MOD, realiza una copia de seguridad de WhatsApp para tener todos tus chats y contenidos almacenados para poder recuperarlos después.

Borra después la versión original de WhatsApp e instala el APK dando permiso a que se instale en el móvil un archivo que no ha sido descargado de Google Play Store, la tienda oficial de aplicaciones para Android.

Para esto tendrás que ir a "Ajustes" / "Seguridad" y dar el permiso de instalar este tipo de archivos de origen desconocido.

Una vez instalado, la forma de ponerlo en marcha es similar a WhatsApp. Tendrás que asociar tu número de teléfono y te enviarán un código por SMS. Ahora llega el momento de instalar la copia de seguridad para tener de nuevo todos tus chats y archivos en WhatsApp Plus.

Si WhatsApp detecta que tienes una app que no acepta, te pueden bloquear tu usuario e incluso expulsarte, aunque no es común.

*Con información de Trecebits

TE PUEDE INTERESAR:

La ruta para manejar la pandemia en Guatemala durante 2021

LEE ADEMÁS: