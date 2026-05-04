Surgen imágenes tras la caída de avioneta en Huehuetenango (video)

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Un accidente aéreo se produjo la tarde del 3 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

EN CONTEXTO: Confirman el desplome de una avioneta en Huehuetenango

Varias personas que viajaban en una avioneta se vieron afectadas luego que la aeronave se desplomara en una zona boscosa de la localidad.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó el percance.

De acuerdo con información surgida en el lugar, las personas se transportaban en la avioneta por la feria de la localidad cuando ocurrió el accidente.

Al lugar llegaron varias personas para ayudar a los heridos.

Un accidente aéreo se produjo este 3 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.



Se reportan varias personas heridas en el lugar. pic.twitter.com/mHxHO2y5Bx — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) May 4, 2026

Un lector de Soy502 compartió imágenes en el área, donde se puede observar a varias personas heridas.

Varias personas acudieron a la zona donde cayó la nave para ayudar a los heridos.



Video: Cortesía pic.twitter.com/kIllxvg32N — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) May 4, 2026

Aunque se habla de algunas fallecidas, se espera la presencia de bomberos y autoridades para confirmar el número de víctimas.