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Surgen imágenes tras la caída de avioneta en Huehuetenango (video)

  • Por Fredy Hernández
03 de mayo de 2026, 21:02
Varias personas salieron heridas tras el percance en una zona boscosa de Barillas, Huehuetenango. (Foto:&nbsp;Maynor Mérida/Colaborador)

Varias personas salieron heridas tras el percance en una zona boscosa de Barillas, Huehuetenango. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Un accidente aéreo se produjo la tarde del 3 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. 

EN CONTEXTO: Confirman el desplome de una avioneta en Huehuetenango

Varias personas que viajaban en una avioneta se vieron afectadas luego que la aeronave se desplomara en una zona boscosa de la localidad. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó el percance. 

De acuerdo con información surgida en el lugar, las personas se transportaban en la avioneta por la feria de la localidad cuando ocurrió el accidente. 

Al lugar llegaron varias personas para ayudar a los heridos. 

Un lector de Soy502 compartió imágenes en el área, donde se puede observar a varias personas heridas. 

Aunque se habla de algunas fallecidas, se espera la presencia de bomberos y autoridades para confirmar el número de víctimas. 

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