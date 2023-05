¿Ya pagaste el Impuesto de Circulación 2023?

Si eres de los guatemaltecos que no ha realizado su pago del Impuesto de Circulación, a continuación te damos a conocer información importante para que lo realices pronto.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó a través del Diario de Centro América, el listado de montos a pagar del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres (ISCV) para este 2023.

Los nuevos montos fueron dados a conocer en noviembre de 2022, y estos van acorde a la marcas, modelos, estilos, años y otras características de los vehículos.

La SAT establece que debe aplicarse una reducción del 50% sobre el monto del impuesto determinado en la tabla. Es decir, si para la marca, modelo y cilindraje del vehículo se establece el pago de Q1000, el propietario deberá cancelar únicamente la mitad de dicho impuesto, en este caso sería de Q500.

¿Hasta cuándo puedo cancelar el Impuesto de Circulación?

Según establece el artículo 29 del Decreto 70-94, la fecha límite para realizar este pago es hasta el 31 de julio.

En el caso de que un contribuyente no cancele el valor del Impuesto de Circulación, recibirá una multa al 100% del valor del mismo. Así que, si aún no has realizado el pago correspondiente aún estás a tiempo para hacer el trámite.

Para poder conocer la tabla de valores de los vehículos y verificar cuánto debes cancelar, puedes ingresar al sitio web de la SAT, o bien, a continuación puedes ingresar al listado completo que te proporcionaremos a continuación.

Mira aquí el listado completo: