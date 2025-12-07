Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Ya puedes ir! Inauguran pista de hielo en Mixco

  • Por Geber Osorio
06 de diciembre de 2025, 21:42
La pista de hielo quedó inaugurada la noche de este sábado en Mixco. (Foto. Municipalidad de Mixco)

La pista de hielo quedó inaugurada la noche de este sábado en Mixco. (Foto. Municipalidad de Mixco)

Este sábado se inauguró la pista de hielo, la cual conmemora 9 años de tradición en Mixco.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Alumbrados! Se enciende la Blanca Navidad en la Plaza Berlín

La Navidad llegó al municipio de Mixco, este sábado 6 de diciembre con la inauguración de la pista de hielo.

La actividad organizada por la Municipalidad mixqueña, ha sido muy esperada por los vecinos de la localidad.

(Foto: Municipalidad de Mixco)
(Foto: Municipalidad de Mixco)

Al evento de inauguración se hicieron presentes decenas de familias que con alegría le dieron la apertura a las fiestas de Fin de Año.

La pista de patinaje se encuentra en el Parque Central de Mixco, por lo que los ciudadanos podrán asistir a la misma durante diciembre.

(Foto: Municipalidad de Mixco)
(Foto: Municipalidad de Mixco)

Este año la pista de hielo conmemora 9 años de tradición y festejo, por lo que se contó con presentaciones especiales de Alux Nahual, Clásica FM Zacapa y el cantante guatemalteco Cristian Salguero.

Además, hubo show de Santa Claus, el cual alegró a todos los visitantes que llegaron desde distintos puntos del municipio y lugares cercanos.

(Foto: Municipalidad de Mixco)
(Foto: Municipalidad de Mixco)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar