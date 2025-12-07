¡Ya puedes ir! Inauguran pista de hielo en Mixco

Este sábado se inauguró la pista de hielo, la cual conmemora 9 años de tradición en Mixco.
La Navidad llegó al municipio de Mixco, este sábado 6 de diciembre con la inauguración de la pista de hielo.
La actividad organizada por la Municipalidad mixqueña, ha sido muy esperada por los vecinos de la localidad.
Al evento de inauguración se hicieron presentes decenas de familias que con alegría le dieron la apertura a las fiestas de Fin de Año.
La pista de patinaje se encuentra en el Parque Central de Mixco, por lo que los ciudadanos podrán asistir a la misma durante diciembre.
Este año la pista de hielo conmemora 9 años de tradición y festejo, por lo que se contó con presentaciones especiales de Alux Nahual, Clásica FM Zacapa y el cantante guatemalteco Cristian Salguero.
Además, hubo show de Santa Claus, el cual alegró a todos los visitantes que llegaron desde distintos puntos del municipio y lugares cercanos.