“Ya te extraño, presidente T”: el mensaje de Bukele a Donald Trump

-

Nayib Bukele y Donald Trump han estrechado sus vínculos y hasta se han puesto "apodos".

La reciente visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a Washington D. C. parece haber sido exitosa y habría reforzado los lazos de amistad entre el centroamericano y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Así lo han dejado en evidencia ambos mandatarios, quienes se reunieron el pasado lunes 14 de abril, para tratar diversos temas de cooperación bilateral.

La junta habría dado buenos resultados, tanto que Bukele, dice extrañar a Trump. Así lo escribió en su cuenta de X, donde se lee: "I miss you already, President T".

La frase, que se traduce como "ya te extraño, presidente T", ha sido compartida gran cantidad de veces, y sería en réplica a un mensaje anterior, en el cual el estadounidense llama "Presidente B" a Bukele.

El primero en reunirse con Trump

El presidente de El Salvador llegó a Washington el pasado sábado 12 de abril y se reunió dos días después con Donald Trump, convirtiéndose así en el primer gobernante latinoamericano en sostener una junta con el estadounidense, en lo que va de su segundo mandato.

El encuentro se llevó a cabo en la residencia presidencial y, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, ambos mandatarios intercambiaron elogios.

"Amo al pueblo de El Salvador y tienen un presidente excepcional", dijo Trump, mientras que Bukele se dijo "muy ansioso por ayudar" a EE. UU. a librarse de las pandillas.

"I love the people of El Salvador and they have one hell of a President." –President Donald J. Trump @NayibBukele pic.twitter.com/xlXOy8Yd8h — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2025

"Un acuerdo histórico"

Precisamente esa cooperación sobre la lucha contra los pandilleros fue uno de los temas principales durante la reunión de los citados gobernantes. El asunto se ha catalogado como "un acuerdo histórico".

Cabe destacar que a mediados de marzo pasado, el gobierno de Bukele anunció que 238 miembros de la banda de origen venezolano denominada Tren de Aragua llegaron a El Salvador enviados por EE. UU. para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad.

Así, se concretó un ofrecimiento que el mandatario del país centroamericano había hecho un mes antes al secretario de Estado de la nación norteamericana, Marco Rubio. Tal acto le ha valido a Nayib Bukele la simpatía de Donald Trump y su administración.

Uno de los resultados de esa alianza le valió al territorio salvadoreño ser reconocido con "la estrella dorada de viajes" otorgada por el Departamento de Estado de EE. UU., por estar en el nivel más alto de seguridad.