Llegan a Guatemala las vacunas Moderna donadas por Estados Unidos

Hace unos minutos arribó a Guatemala el cargamento de vacunas Moderna ofrecidas por el gobierno estadounidense a Guatemala para ayudar a inmunizar contra el Covid-19.

Durante la reciente visita a Guatemala del Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anticipó que este jueves 8 de julio estaría llegando la donación de 1.5 millones de vacunas Moderna contra el Covid-19.

Esto coincide con lo publicado el 6 de julio en un comunicado de La Casa Blanca por parte de la Secretaria de Prensa de Estados Unidos Jen Psaki donde puntualizó: “Esta semana, tanto Guatemala como Vietnam estarán recibiendo vacunas contra el Covid-19 de la administración Biden-Harris. Guatemala recibirá 1.5 millones de Moderna y Vietnam dos millones de Moderna.”

Extracto del comunicado del gobierno de Estados Unidos donde se confirma la llegada de la donación de vacunas a Guatemala. (Foto: captura de pantalla)

(Foto: Wilder López/Soy502)

#EnDirecto | Arriba a Guatemala 1.5 millones de vacunas contra el COVID-19 donadas por el Gobierno de Estados Unidos. https://t.co/YDdfMIGwl1 — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 8, 2021

Las vacunas de moderna

Este jueves el gobierno estadounidense concretó el envío. Hasta el momento, se trata del mayor cargamento de dosis recibido en comparación de lo que ha ingresado al país anteriormente.

Si bien el ofrecimiento de la donación por parte de Estados Unidos se hizo en junio con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, es hasta ahora que se materializa dado que el pasado 6 de julio fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 8-2021.

Guatemala recibe 1.5 millones de vacunas Moderna, el mayor cargamento de dosis ingresado al país. (Foto: AFP)

La Ley de Exención de Responsabilidad y de Creación del Mecanismo de Compensación por el uso de las vacunas contra el Covid-19 es el marco legal que la administración Biden puso como requisito para concretar la donación.

Se supone que parte de esta donación será utilizada para inmunizar a los maestros para poder completar la fase 2 del Plan de Vacunación.

Vacunación de maestros

A partir del lunes 12 de julio iniciará la vacunación masiva de maestros públicos y privados en todo el país, informó el presidente Alejandro Giammattei. Para ello, el Ministerio de Salud le trasladará al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 500 mil vacunas de Moderna.

El mandatario dio estas declaraciones durante la recepción de 1.5 millones de dosis de Moderna, las cuales fueron donadas por el Gobierno de Estados Unidos. Giammattei aseguró que las vacunas servirán para inmunizar al magisterio en menos de un mes y con ello el país volverá a las clases presenciales.

"Un mes nos tardaremos en vacunar a todo el magisterio nacional, a todos los maestros de institutos por cooperativas, a todos los maestros de los institutos privados. Poder vacunarlos con las dos dosis de vacuna puestas a partir del lunes entrante (12 de julio) y cuatro semanas después puesta la segunda dosis", puntualizó el mandatario.

Además, indicó que se trabajará en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, entidad con la que se ha firmado un convenio para que a través de 24 centros de vacunación donde se estarán atendiendo a los docentes.

Cadena nacional

En la misma conferencia de prensa adelantó que dará una cadena nacional este viernes a partir de las 20:00 horas. Señaló que dará nuevas medidas sanitarias para impedir la propagación del Covid-19 en el país y señaló que no cerrará el país.

"Anunciaremos la situación actual de la enfermedad, las medidas de prevención que estamos tomando y ratificaremos, a diferencia de los opositores y politiqueros, la promesa es no cerrar el país sino trabajar en contener el país. No cerraremos el país, no cerraremos mercados ni supermercados. Los números reflejan que podemos combatir la pandemia", dijo el mandatario.