La historia de una guatemalteca sobreviviente a la tragedia en Texas

La connacional fue localizada con vida dentro del furgón en San Antonio Texas y llevada a un hospital en Estados Unidos, según confirmó un tío de Yenifer Cardona.

Entre los sobrevivientes de la tragedia ocurrida en San Antonio Texas, donde fue abandonado un furgón con más de 50 migrantes de distintas nacionalidades, se encuentra Yenifer Yulisa Cardona Tomás, una joven guatemalteca de 20 años.

La noticia de que Cardona Tomás había sobrevivido fue confirmada a la cadena Univisión por Rony Cardona, un tío de la joven, quien además narró a ese medio, que ella se encuentra hospitalizada desde el lunes 27 de junio, cuando fue encontrado el vehículo pesado.

Según el tío, tenía temor de que Yenifer se encontrara entre los migrantes que fueron localizados deshidratados y afectados por un golpe de calor, que les causó la muerte a la mayoría de ellos.

La historia de Yenifer

Yenifer salió de Guatemala con rumbo a los Estados Unidos a finales de mayo "buscando oportunidades", relató Rony a la cadena televisiva antes mencionada. La joven llegaría a San Antonio Texas, para posteriormente dirigirse a Houston a "conquistar el sueño americano".

Se sabe que la connacional escribió un mensaje a su tío para informarle que estaba dentro del furgón y que había llegado a San Antonio. Por aparte, un amigo de Cardona, le informó que el tráiler donde ella viajaba había sido abandonado y en él fueron encontrados más de 50 migrantes fallecidos.

La última vez que Yenifer se comunicó con su tío había sido a eso de las 10:00 horas del lunes y desde entonces no había podido localizarla.

La joven Yenifer Cardona salió de Guatemala para intentar cumplir el sueño americano. (Foto: Univisión)

Por su parte, Mairon, el padre de la joven, confirmó que su hija se encuentra deshidratada y muy asustada por todo lo que tuvo que pasar para estar en suelo estadounidense.

"Mira papá me dijo, yo he tomado una decisión, yo quiero ir a superarme y apoyarte con todo lo que se pueda, no quiero verte sufrir", fue lo que Yenifer le dijo a su progenitor antes de emprender el viaje.

Actualmente, la joven está internada en el Hospital Metodista de San Antonio Texas.

El lamentable incidente

Las autoridades confirmaron el miércoles que 53 migrantes murieron asfixiados en un camión que fue descubierto en San Antonio Texas, Estados Unidos. De los cuales, 40 eran hombres y 13 mujeres de distintas nacionalidades.

Las personas encontradas en el furgón fueron rociadas con "sazonador de carne" para ocultar el olor y que la carga pasara desapercibida para los autoridades estadounidenses, confirmaron los medios de comunicación internacionales.

Por esta tragedia ya fue detenido un hombre identificado como: Homero Zamorano de 45 años, quien fue localizado en un campo cercano al vehículo pesado.