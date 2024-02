¿Por qué le disparó? Yolanda Saldívar rompe el silencio sobre crimen de Selena

-

Yolanda Saldívar dio su versión de los hechos respecto a Selena Quintanilla, en un documental que fue estrenado recientemente. Asegura que no era su intención matarla.

Han pasado 29 años desde el asesinato de Selena Quintanilla, la llamada "Reina del Tex Mex" y por quienes sus seguidores continúan con su legado escuchando cada una de sus interpretaciones.

Recientemente, fue estrenado el documental "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", en el que Yolanda Saldívar no solo habla de la cantante y su relación con ella, sino también su versión de los hechos sobre la muerte de la famosa.

En dicha docuserie, Saldívar, quien fue la presidenta del club de fans de Selena, asegura que su objetivo no era acabar con la vida de la cantante, sino quitarse ella misma la vida, sabiendo los desafíos legales a los que se enfrentaría.

Tras casi 30 años, Saldívar habla respecto al asesinato de Selena. (Foto: Infobae)

"Creo que después de tantos años, es hora de desvelarlo, creo que la gente merece saber la verdad", dice Saldívar frente a las cámaras durante el primer episodio de la serie.

Agregó que "en ningún momento quise lastimar a nadie (...) No supe cuándo se disparó mi arma. Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño".

En otra parte del documental, Yolanda revela lo que piensa de Selena tras más de dos décadas de la tragedia. Reconoce que fue una mujer que atraía en todos los sentidos, dejando ver el cariño que en su momento tuvo y aún tiene.

"Tenía un aura que te atraía a ella; cuando cantaba, te obligaba a bailar, te invitaba a sentir lo que sentía; tal vez felicidad, depresión, ansiedad o gozo. La gente amaba a Selena, hasta el día de hoy, les duele esa herida", dijo.

Saldívar se encuentra en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla en 1995. Sobre el documental, fue estrenado el sábado pasado en Oxygen True Crime.

