YosStop: pareja de la influencer sale en su defensa en Instagram

El esposo de Yosseline Hoffman, Gerardo González, utilizó la cuenta de Instagram "Just Yoss" para salir en defensa de la influencer.

Por medio de un video publicado en IGTV, González dijo que su pareja se encuentra en prisión por un error y no por lo que han dicho algunos medios, que señalan a la vlogger de poseer, difundir y lucrar con pornografía infantil.

“Sé que hay muchas dudas al respecto porque ha habido mucha información falsa alrededor, que algunas personas piensan cosas que nada que ver. A los medios quisiera decirles, ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran, porque al final eso es la libertad de expresión. Pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa”, resalta González.

Continúa: “Esta parte quiero que quede clara. Yosseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no difundió, no distribuyó el video en cuestión. Es más, Yosseline no conoce a ninguno de los involucrados, ella no estaba presente el día que grabaron ese video, ella no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena. Yosseline solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando, por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave”.

La pareja sentimental de YosStop resaltó que le gustaría ahondar más en el tema, pero que de momento no lo puede hacer.

“Me encantaría explicarles todos los detalles del porqué esta acusación es tan incongruente, pero por respeto al proceso que se está llevando, no puedo. Por último, quiero agradecer a las personas que comunicaron la información apegada a la verdad”, puntualizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yoss Hoffman (@justyoss)

Yosseline Hoffman es sindicada de haber almacenado, difundido y distribuido un video en el que una joven menor de edad era abusada sexualmente por varios hombres.

Por este caso, solo la influencer ha sido detenida, mientras que otros cinco individuos ya fueron denunciados.