La insólita condena para un famoso youtuber español (video)

Dalas Review, un youtuber español con 10 millones de seguidores, fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia 5 de Barcelona.

Daniel Santomé, conocido en Internet como Dalas Review, fue condenado a indemnizar al padre de su exnovia, Miare, por 12 mil euros, equivalente a poco más de 100 mil quetzales, además de tener que subir hasta cuatro videos leyendo su sentencia en su canal principal.

Desde hace años protagoniza una pelea pública con su expareja, María Rubio, conocida como Miare's Project.

Esta pelea que llegó a lo judicial comenzó por un perro llamado Argos, que ambos adquirieron cuando estaban juntos. La justicia española ordenó a María Rubio que devolviera a Argos a su dueño, Dalas.

Este suceso fue el desencadenante de una serie de videos en donde Dalas Review insultó al padre de su expareja. El padre denunció a Dalas Review por nueve videos publicados en su canal principal, donde tiene más de 10 millones de seguidores.

Ganamos una más.



Y a los creadores que lleváis años tragando insultos y vejaciones por parte de este ser u otros seres tóxicos os digo:



Es hora de dejar de agachar la cabeza y tenerles miedo, coño.



Echadle valor como hemos hecho en mi familia. Y de nada por aplanar el camino. https://t.co/1V93Df09yJ — Miare (@MIAREsproject) May 18, 2023

Dalas perdió este juicio, encontrándolo culpable de vulnerar la imagen del padre de María Rubio. Dalas intentó defenderse bajo el concepto de "libertad de expresión", pero según la sentencia, esto no sería admisible.

“ No podemos decir en este caso que se trate de una mera subida de tono en el conflicto entre las partes, ya que como indica el señor letrado de la parte actora, no se trata de un video, sino de nueve, subidos a redes a lo largo del tiempo. ”

Además se menciona que no se puede lanzar la cantidad de insultos que Dalas hizo solo bajo el concepto de libertad de expresión. "Es difícilmente comprensible que nadie con una inteligencia media pueda pensar que con la excusa de la libertad de expresión se puede manifestar toda esta serie de improperios sin que el receptor no se sienta agredido y el sistema no reaccione", dijo el magistrado al creador de contenido.

Condena

El juez Rafael Martínez obligó al Youtuber a eliminar nueve videos de su canal principal por atentar contra el honor del demandante, además de tener que subir un video semanal durante un mes leyendo la sentencia condenatoria.

Este video no podrá ser oculto y tiene que mantenerlo disponible durante seis meses luego de su publicación. En cuanto al tono, se le especificó que debe hacer la lectura con el mismo tono que utilizó en el resto de videos.

Argos

En un video que Dalas Review subió recientemente, compartió la información que a su exnovia y sus padres han sido condenados con cárcel por no devolverle a su perro, pues Daniel ha ganado la demanda por el perro. Esto hace que ambos demandantes hayan ganado el caso, y ambos deberán pagar indemnizaciones.

"Dalas" inició su carrera como creador de contenido en YouTube hace más de 10 años, y aunque al principio era famoso por videos de videojuegos, la razón por la que saltó a la fama fueron sus videos de polémica con otros influencers.

*Con información de facua y El diario