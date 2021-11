El día en que Yuri puso en aprietos a Arjona por el tema “Detrás de mi ventana”

La cantante mexicana contó que quiso conocer el origen de la inspiración del popular tema, pero que todavía no ha encontrado la respuesta.

Yuri reveló que en una ocasión puso en aprietos a Ricardo Arjona, compositor de la exitosa canción “Detrás de mi ventana”.

En su participación en el podcast de El Escorpión Dorado al Volante, Yuri contó que una vez sostuvo una cena con su esposo y Ricardo Arjona acompañado de su pareja.

“Esa canción la escribió Ricardo Arjona y un día ahí cenando con él, con su esposa, con mi marido. Entonces le pregunté que si la canción era algo vivencial, pero no me contesta. Me dijo ‘los hombres no tenemos memoria’. No me dijo nada, fue una idea que salió”, contó Yuri.

Al parecer, la pregunta puso incómodo al intérprete por el tipo de pregunta al lado de su pareja, pero Yuri quiso abordar más y tratar de encontrar la respuesta, que nunca obtuvo.

“No me contó nada y me quedé yo igual. Cuántas mujeres no viven detrás de la ventana”, expresó la cantante.

La primera versión del tema se lanzó en 1993, pero ha contado con nuevos arreglos e incluso una colaboración de los Ángeles Azules y Yuri.