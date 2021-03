Zlatan Ibrahimovic llora en su retorno a la selección de Suecia

Un periodista le preguntó por sus hijos. "No es una buena pregunta", dijo llorando.

La estrella del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic, 39 años, aseguró este lunes que con el tiempo se ha vuelto más paciente, en un momento en el que regresará a la selección tras cuatro años de ausencia.

"Cuanto más envejezco, más paciencia tengo. Tanto en la cancha como fuera de ella", aseguró el delantero del Milán en conferencia de prensa a tres días del partido de clasificación para Catar-2022 contra Georgia.

Autor de 62 goles con la camiseta sueca y después de haber hablado con el seleccionador un regreso al equipo nacional, Ibrahimovic asegura que el objetivo de esta vuelta no es solo individual.

"No estoy acá para hacer mi propio show", dijo 'Ibra', que la semana pasada había calificado su vuelta como el "regreso de Dios".

"No soy más que una pieza de un rompecabezas en el medio de otras muchas piezas", insistió. "Pero si me lo preguntas... ¡Soy el mejor del mundo!", bromeó.

Emotivo

Pero durante la conferencia de prensa, Zlatan no pudo contener sus emociones tras una pregunta sobre su familia y que sin duda mostró el lado más sensible del delantero.

La interrogante era sobre la reacción de sus hijos al enterarse que volvería a vestir de nuevo los colores de su selección.

"No es una buena pregunta. Estaba con Vincent (uno de sus hijos) y se puso a llorar cuando lo dejé. Pero está todo bien...", dijo en Estocolmo Zlatan Ibrahimovic, que tuvo que tomarse una breve pausa y secarse las lágrimas.

Las lágrimas de Zlatan al hablar de su regreso a la Selección y dejar a sus hijos para ir a jugar pic.twitter.com/pcOWs3QYJq — Sergio Dipp (@SergioADippW) March 22, 2021

Sin caducidad

Más en serio, Ibrahimovic no puso fecha a su retirada e incluso dejó abierta la posibilidad de jugar en Catar 2022: "Jugaré durante tanto tiempo como sea posible".

¿Había imaginado un regreso a la selección cuando anunció su retirada internacional tras la Eurocopa-2012? "Imposible".

"Dije incluso que quizá ni siquiera estaría jugando en cinco años", admitió.

"Pero cuando regresé de Estados Unidos y llegué a Milán, volví a sentirme vivo de nuevo. Sentí que podía seguir jugando al más alto nivel y que lo hacía bien", añadió.

"Estoy acá porque pienso que puedo ayudar, es mi deseo. Echaba de menos la selección. So no la echase de menos significaría que no significa nada para mí. Tengo la oportunidad de jugar por mi país y lo hago con honor".