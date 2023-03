¡De madrugada! El temblor que alarmó a vecinos de la zona 16

Un temblor sorprendió y alarmó a vecinos de zona 16 durante la madrugada de este jueves 16 de marzo.

El Servicio Sismológico de Guatemala confirmó que un temblor de magnitud 2.0 se registró durante la madrugada de este jueves 16 de marzo. Aunque no fue muy fuerte, sí alarmó a los vecinos de dicha zona.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:33 horas, tuvo su epicentro a 3 kilómetros de San José Pinula y fue sensible en zona 16 y áreas aledañas. Tuvo una profundidad de 6 kilómetros.

La entidad señaló que la magnitud fue muy leve, razón por la que no se publicó la alerta. Sin embargo, luego de que usuarios publicaron en redes sociales que sintieron un temblor, este boletín fue difundido.

(Foto: captura de pantalla)

"¿Alguno sintió el temblor de antes de las 6 am? Estoy viendo que no registra ningún lado y ya me asusté", escribió una usuaria.