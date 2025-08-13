12 hombres en pugna: un drama judicial que trasciende el tiempo

-

En agosto, el Teatro del IGA presenta la puesta en escena "12 Hombres en Pugna", producción de Quinta Columna Producciones, bajo la dirección de la maestra de teatro Elma Ramírez. Esta es la segunda temporada de la obra, reconocida como uno de los mayores referentes del género judicial, y que ha sido adaptada con éxito al cine y la televisión

"En una sala de jurado, doce hombres deben decidir el destino de un joven acusado de asesinato. Lo que comienza como una votación unánime hacia la culpabilidad, pronto se transforma en un tenso y revelador debate sobre la justicia, los prejuicios y la verdad. 12 Hombres en Pugna nos enfrenta a la complejidad del juicio humano y al poder que tiene una sola voz para cambiarlo todo", se lee en la sinopsis oficial de esta obra que desafía al tiempo y sigue vigente hoy en día.

Historia y adaptaciones

El 20 de septiembre de 1954, la cadena de televisión CBS retransmitió en directo el drama judicial Twelve Angry Men dentro de su espacio Studio One. La obra, escrita por Reginald Rose y dirigida por Franklin Schaffner, giraba en torno al proceso de deliberación de los doce integrantes de un jurado de una corte de Nueva York en un juicio por parricidio durante un caluroso día de verano. Toda la acción se desarrollaba en un mismo escenario. Posteriormente, Rose adaptó el guion al teatro, estrenándose en 1955.

En 1957, Sidney Lumet llevó la historia a la gran pantalla, basándose en el guion original para televisión. La película, protagonizada por Henry Fonda, Martin Balsam, Ed Begley, Lee J. Cobb, Jack Klugman, E. G. Marshall, Joseph Sweeney, Jack Warden y Robert Webber, fue candidata a tres Premios Óscar, incluyendo mejor película, y obtuvo diversos galardones internacionales.

Cuarenta años después, en 1997, se realizó una nueva versión cinematográfica, nuevamente adaptada por su autor original. Esta versión logró ser fiel al espíritu de la obra, introduciendo cambios necesarios para actualizarla culturalmente.

Trama intensa

La historia se desarrolla en el juicio de un adolescente de un barrio marginal acusado de asesinar a su padre. El juez instruye al jurado para que determine su culpabilidad o inocencia, con un veredicto unánime. En la obra, un fallo de culpabilidad podría llevar a la pena de muerte por silla eléctrica.

En la deliberación inicial, once de los doce jurados votan por la condena. El jurado número ocho, único disidente, sostiene que "al menos la vida de un hombre merece que mediten bien su decisión". Argumenta que las pruebas son circunstanciales, y cuestiona los testimonios de los testigos y las evidencias presentadas.

Esto detona una trama intensa que mantiene la tensión minuto a minuto, haciendo que el espectador se sienta parte del juicio. Uno empatiza con ciertos jurados, rechaza las posturas de otros y, en todo momento, se enfrenta a dilemas morales.

Personalmente, llegué con la expectativa de saber si se adaptaría la obra a nuestro contexto. Sin embargo, considero un acierto que se mantenga fiel a la original, evitando modificar elementos que podrían suavizar el potente mensaje que transmite: el cual invita a cuestionar la legitimidad de las instituciones cuando se apartan de su propósito, y mostrar cómo la firmeza de una sola persona puede cambiarlo todo.

Reparto y actuaciones en Guatemala

Ernesto Molina está a la altura como el jurado número ocho, detonante de la trama y motor del conflicto moral, con una interpretación que genera empatía y reflexión.

Erick Frías aporta el punto lógico y equilibrado de la historia;

Fernando Gómez roba la atención en cada intervención, proporcionando el alivio cómico tan necesario en una obra de tanta tensión;

Nelson Ortiz destaca con una actuación vehemente que funciona como contrapunto del protagonista;

Joam Solo brilla en el monólogo final por su humanidad y claridad de mensaje.

Luis Escobedo, destaca por su contención y naturalidad, logrando un balance impecable.

Todos logran un trabajo coral sólido, donde cada interpretación aporta al peso dramático del conjunto.

¿Vale la pena verla?

En definitiva, sí. Con la dirección de Elma Ramírez y la producción de Lucy González, esta puesta en escena ofrece el tipo de teatro que necesitamos: obras que no solo entretienen y divierten, sino que también invitan a cuestionar, reflexionar y empatizar. Un montaje que recuerda el verdadero peso de palabras como valor y justicia. Sin duda, vale la pena ir a verla.

(Foto: Erick Espino)

Otras recomendaciones

Si la obra despertó tu interés en las películas de abogados y temas judiciales, acá te dejamos una selección de producciones destacadas:

1. Argentina, 1985 (2022)

Basada en el histórico juicio a los líderes de la dictadura argentina. Muestra la valentía de un grupo de fiscales para llevar ante la justicia a poderosos responsables de crímenes atroces. De los mejores discursos de cierre que hay en películas.

2. El Nombre de la Rosa (1986)

Aunque más conocida por su enfoque en la religión y la filosofía medieval, tiene un abogado eclesiástico como protagonista, mostrando la lucha por la verdad en medio de la intolerancia. Es un policial antes que existiera la policía y entraría en mi top de policiales junto con Seven, memorias of murders o zodiaco. O si lo prefieres, puedes leer la novela escrita por Umberto Eco.

3. En el Nombre del Padre (1993)

La conmovedora historia de un hombre inocente y su lucha para probar su inocencia después de ser injustamente encarcelado por un atentado en Irlanda. Pilicula excelente sobre derechos humanos y el abuso de poder.

4. The Rainmaker (1997)

Un joven abogado lucha contra un poderoso sistema de seguros para defender a una familia en bancarrota. La película sobre el idealismo y las dificultades del derecho frente a intereses de empresa transnacionales.

5. Philadelphia (1993)

Un abogado es despedido de su bufete cuando descubren que tiene VIH. Con la ayuda de un abogado inicialmente reacio, lucha contra la discriminación, exponiendo cuestiones de derechos laborales y humanos.

6. El Juicio de los 7 de Chicago (2020)

Basada en el juicio de activistas en los años 60, muestra la politización de la justicia en una América dividida. Un gran relato sobre la libertad de expresión y los derechos civiles.

7. Matar a un Ruiseñor (1962)

Atticus Finch, un abogado de una pequeña ciudad sureña, defiende a un hombre afroamericano acusado injustamente de violación. Un retrato conmovedor de la lucha contra el racismo y la injusticia.

8. Michael Clayton (2007)

Un "solucionador" en un importante bufete de abogados se enfrenta a un dilema moral cuando descubre la corrupción en una empresa farmacéutica.

9. El Veredicto (1982)

Un abogado en decadencia toma un caso de negligencia médica y lucha contra el sistema para reivindicarse. Esta película refleja cómo un abogado puede redescubrir su vocación.