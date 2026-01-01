Hacer dieta y ejercicio: clave para las personas que padecen diabetes

Con la llegada del nuevo año, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió una alerta a la población para reforzar la prevención de la diabetes y evitar complicaciones graves. Conoce cuales son los síntomas más comunes y las recomendaciones para tener una vida saludable.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) hizo un llamado a la población que padece de diabetes, para tomar sus precauciones en el consumo de alimentos y bebidas durante los primeros días del año, donde suele haber menos control en las comidas.
Según expertos del Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer, del MSPAS, más de la mitad de las personas con esta enfermedad no saben que la padecen.
En muchos casos, el primer aviso aparece cuando ya existen daños en la vista, riñones, nervios, corazón o los vasos sanguíneos.
La diabetes se desarrolla por factores que en la mayoría de circunstancias son controlados. Entre ellos destacan el sobrepeso, la inactividad física, consumo de alcohol y tabaco.
Durante las celebraciones de fin de año, estos factores suelen aumentar por el consumo de alimentos altos en grasas y azúcares, por lo cual es ideal adoptar medidas de prevención.
Asimismo, algunos síntomas comunes son visión borrosa, hambre constante, pérdida de peso sin causa aparente, cansancio, aumento de la sed, necesidad frecuente de orinar, infecciones recurrentes y náuseas. Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir al servicio de salud más cercano.
Para finalizar, la cartera aconseja hacer al menos 30 minutos de ejercicio diario y mantener una dieta balanceada, baja en grasas y carbohidratos, pero rica en verduras, frutas, carnes magras, pollo y pescado.
Asimismo, reiteraron la importancia de mantener controles médicos periódicos, no automedicarse y adoptar hábitos saludables de forma constante, recordando que la prevención y el diagnóstico oportuno son claves para evitar complicaciones.
Precauciones
El MSPAS pide a los vecinos hacerse los siguientes exámenes:
- Prueba de hemoglobina glicosilada (HBA1c): Muestra el promedio de azúcar en sangre en los últimos 3 meses.
- Resultados inferiores a 5.7 % son normales, entre 5.7 % y un 6.4 % indican que tiene prediabetes y los valores de 6.5 % o mayores indican diabetes.
- Azúcar en la sangre en ayunas: 99 mg/dl o menores son normales, los de 100 a 125 mg/dl indican que tiene prediabetes y los de 126 mg/dl o mayores indican que tiene diabetes.
- Prueba de azúcar en la sangre no programada: 200 mg/dl o mayores indican que tiene diabetes.