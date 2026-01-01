Hacer dieta y ejercicio: clave para las personas que padecen diabetes

-

Con la llegada del nuevo año, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió una alerta a la población para reforzar la prevención de la diabetes y evitar complicaciones graves. Conoce cuales son los síntomas más comunes y las recomendaciones para tener una vida saludable.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) hizo un llamado a la población que padece de diabetes, para tomar sus precauciones en el consumo de alimentos y bebidas durante los primeros días del año, donde suele haber menos control en las comidas.

Según expertos del Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer, del MSPAS, más de la mitad de las personas con esta enfermedad no saben que la padecen.

Se recomienda no consumir alimentos altos en grasa. (Foto: Cortesía MSPAS)

En muchos casos, el primer aviso aparece cuando ya existen daños en la vista, riñones, nervios, corazón o los vasos sanguíneos.

La diabetes se desarrolla por factores que en la mayoría de circunstancias son controlados. Entre ellos destacan el sobrepeso, la inactividad física, consumo de alcohol y tabaco.

Se debe tener cuidado con los alimentos. (Foto: Cortesía MSPAS)

Durante las celebraciones de fin de año, estos factores suelen aumentar por el consumo de alimentos altos en grasas y azúcares, por lo cual es ideal adoptar medidas de prevención.

Asimismo, algunos síntomas comunes son visión borrosa, hambre constante, pérdida de peso sin causa aparente, cansancio, aumento de la sed, necesidad frecuente de orinar, infecciones recurrentes y náuseas. Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir al servicio de salud más cercano.

Es importante no excederse en la comida y bebidas en estas fechas. (Foto: Cortesía MSPAS)

Para finalizar, la cartera aconseja hacer al menos 30 minutos de ejercicio diario y mantener una dieta balanceada, baja en grasas y carbohidratos, pero rica en verduras, frutas, carnes magras, pollo y pescado.

Asimismo, reiteraron la importancia de mantener controles médicos periódicos, no automedicarse y adoptar hábitos saludables de forma constante, recordando que la prevención y el diagnóstico oportuno son claves para evitar complicaciones.

El consumo de alimentos saludables debe ir acompañado de ejercicio y chequeos médicos. (Foto: Cortesía MSPAS)

Precauciones

El MSPAS pide a los vecinos hacerse los siguientes exámenes: