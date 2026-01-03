Inde aportará Q900 millones para mantener vigente la Tarifa Social de la electricidad

-

El Inde realizará el aporte de Q900 millones para la tarifa social. El Congreso de la República había resuelto no incluir este aporte en el Presupuesto 2026, el cual, finalmente quedó anulado por la CC.

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) continuará con el aporte a la tarifa social de electricidad para apoyar a los usuarios que consuman de 1 a 100 kilovatios hora/mes, sin embargo, la cantidad será menor a la del año pasado.

Dicho aporte se entrega desde 1999 para complementar los pagos a las empresas distribuidoras de energía. En 2025, el Inde aportó Q997 millones para beneficiar a los usuarios y para este año se prevén Q97 millones menos.

Luis Martínez, gerente del Inde, explicó que el Consejo Directivo aprobó en agosto último un monto de Q900 millones para sostener el apoyo a la población. Recursos adicionales que estaban previstos en la propuesta de Presupuesto 2026; sin embargo, durante la aprobación, los diputados decidieron dejarlo fuera.

Debido a la falta de subsidio gubernamental, el Inde debió realizar ajustes en la distribución de su aporte, conforme a la política establecida desde 2017.

Los beneficios de la tarifa social

Con base a lo anterior, los consumidores de hasta 60 kilovatios/hora (kWh) recibirán el mismo beneficio, pero para los consumidores de 61 a 100 kWh se previó una reducción.

Por aparte, el Ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, señaló que debido al amparo provisional resuelto por la Corte de Constitucionalidad contra la ley de Presupuesto 2026, el Inde revisará el monto de su aporte, para que la energía eléctrica sea asequible para la población, en especial para los sectores que tienen menos recursos.

¿Qué es la tarifa social?

Es un descuento automático aplicado a la factura de luz para usuarios residenciales de bajos recursos que consumen hasta ciertos límites (normalmente hasta 100 kWh/mes), ayudándoles a pagar menos por la energía eléctrica.

Se estima que desde 1999, el Inde ha desembolsado más de Q18 mil millones para otorgar dicho aporte. El Gobierno también entregó recursos en los años 2017, 2018 y de 2020 a 2024 (este último ciclo se implementó debido a la pandemia por Covid-19).

La gráfica muestra que desde 1999 el INDE ha proporcionado un aporte a la tarifa social (en verde) y los aportes del Gobierno (en azul). (Foto: INDE/Soy502)

Estimaciones del Inde indican que 1.5 millones de hogares consumen hasta 60 kw/hora al mes. Alrededor de 500 mil, consumen entre 61 y 88 kw/h y 200 mil entre 89 y 100 kw/h al mes.

Soy502 consultó con Energuate cómo quedaría el pago para el usuario con la distribución del aporte, tal y como inicia enero y reportó:

Así quedaría establecida la tarifa social en el caso de Energuate. (Foto: elaboración propia con base a datos de Energuate)

Efectos de la reducción

Con la reducción del Presupuesto, el Inde priorizará la protección de quienes están en el rango de 1 a 60 kw/hora al mes (catalogados como en situación de pobreza y pobreza extrema), pero está bajo análisis la situación del resto incluido en la tarifa social, coinciden las autoridades de dicha institución.

En junio de 2024, dicha tarifa se amplió de 88 a 100 kilovatios hora/mes el máximo del consumo para aplicar a dicho apoyo, esto con el objetivo de alcanzar unos 2.2 millones de hogares con énfasis en los núcleos catalogados en el rango de pobreza y pobreza extrema más otros incluidos en la clase media de menores ingresos.

Otorgar este aporte impacta las finanzas del Inde y por el momento, se descarta la condonación de la deuda que sostienen varias municipalidades respecto del servicio de energía, que hasta agosto de 2024 reportaban un monto sin pagar que superaba los Q3,600 millones.

Continuar con la reducción de gastos de funcionamiento contribuirá a mantener el aporte social, agregó el gerente del Inde. Indicó que nuevas inversiones en generación y transporte de energía permitirán reducir las tarifas para todos los usuarios.

Luis Martínez, gerente del Inde, concluyó que para no afectar las nuevas inversiones es necesario que las empresas municipales paguen sus deudas con el Inde, y citó a manera de ejemplo que hay una municipalidad que debe el equivalente a dos años de aporte a la tarifa social.