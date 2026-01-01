Nintendo presenta el logo del 30 aniversario de Pokémon

La compañía de videojuegos se prepara para celebrar tres décadas de diversión y búsqueda con Pokémon.

Nintendo Japón revela el logo conmemorativo del aniversario número 30 de la franquicia. (Foto: X)

Nintendo Japón ha anunciado el 30 aniversario de la franquicia con un emotivo video con el que se revela el logo oficial de esta celebración.

La filmación muestra al adorable Pikachu con su primer diseño presentado en 1996, mientras juega con una pokébola y se produce un cambio de diseño constante.

Pikachu regresa a su diseño original de 1996 en el video conmemorativo. (Foto: X)

Desde sus primeros días pixelados en el Game Boy hasta la era actual de la Nintendo Switch 2, el objetivo fue mostrar cómo ha evolucionado el personaje a lo largo de los años.

Nintendo promete un año histórico para una de sus sagas más queridas. (Foto: X)