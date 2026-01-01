Nintendo presenta el logo del 30 aniversario de Pokémon

La franquicia celebra su legado con un recorrido visual de la evolución de Pikachu.
La compañía de videojuegos se prepara para celebrar tres décadas de diversión y búsqueda con Pokémon.
Nintendo Japón ha anunciado el 30 aniversario de la franquicia con un emotivo video con el que se revela el logo oficial de esta celebración.
La filmación muestra al adorable Pikachu con su primer diseño presentado en 1996, mientras juega con una pokébola y se produce un cambio de diseño constante.
Desde sus primeros días pixelados en el Game Boy hasta la era actual de la Nintendo Switch 2, el objetivo fue mostrar cómo ha evolucionado el personaje a lo largo de los años.
La publicación cierra con el mensaje: "Pokémon celebrará su 30 aniversario el viernes 27 de febrero de 2026. ¡Este va a ser el mejor año de todos!".