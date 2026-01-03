Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Harrison Ford protagoniza "El Llamado Salvaje"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
03 de enero de 2026, 15:14
Buck emprende un viaje que cambiará su destino. (Foto: X)

Buck emprende un viaje que cambiará su destino. (Foto: X)

Una historia que combina supervivencia, amor y naturaleza.

ENTÉRATE: Harrison Ford será homenajeado por el Sindicato de Actores

Netflix actualiza su catálogo con uno de los filmes más emotivos protagonizados por Harrison Ford en años recientes.

La cinta está ambientada en los paisajes extremos de Alaska. (Foto: X)
La cinta está ambientada en los paisajes extremos de Alaska. (Foto: X)

Estrenada en 2020, El llamado salvaje se basa en la novela homónima de Jack London, publicada en 1903 a partir de sus vivencias durante la fiebre del oro en Canadá. La adaptación apuesta por un tono familiar y una narrativa pensada para nuevas audiencias.

El instinto y el corazón guían al protagonista. (Foto: X)
El instinto y el corazón guían al protagonista. (Foto: X)

NO TE LO PIERDAS: Harrison Ford se convierte en héroe de la vida real

La historia sigue a Buck, un perro que pasa de una vida cómoda en California a ser vendido como animal de trineo en Alaska. En un entorno hostil, aprende a sobrevivir, a trabajar en equipo y a enfrentarse tanto a la crueldad como a la solidaridad humana.

El vínculo entre Buck y John Thornton es el eje de la cinta. (Foto: X)
El vínculo entre Buck y John Thornton es el eje de la cinta. (Foto: X)

El viaje cambia cuando conoce a John Thornton (Ford), un hombre solitario con quien forma un lazo profundo. Ese vínculo lo obliga a elegir entre regresar al mundo doméstico o responder al llamado de la vida salvaje. La película dura una hora con 40 minutos y está disponible en Netflix.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar