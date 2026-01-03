Harrison Ford protagoniza "El Llamado Salvaje"

Una historia que combina supervivencia, amor y naturaleza.
Netflix actualiza su catálogo con uno de los filmes más emotivos protagonizados por Harrison Ford en años recientes.
Estrenada en 2020, El llamado salvaje se basa en la novela homónima de Jack London, publicada en 1903 a partir de sus vivencias durante la fiebre del oro en Canadá. La adaptación apuesta por un tono familiar y una narrativa pensada para nuevas audiencias.
La historia sigue a Buck, un perro que pasa de una vida cómoda en California a ser vendido como animal de trineo en Alaska. En un entorno hostil, aprende a sobrevivir, a trabajar en equipo y a enfrentarse tanto a la crueldad como a la solidaridad humana.
El viaje cambia cuando conoce a John Thornton (Ford), un hombre solitario con quien forma un lazo profundo. Ese vínculo lo obliga a elegir entre regresar al mundo doméstico o responder al llamado de la vida salvaje. La película dura una hora con 40 minutos y está disponible en Netflix.