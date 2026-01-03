Boda en camino: Dove Cameron se casará con Damiano David

-

Dove y Damiano apuestan por un futuro juntos.

Dove Cameron y Damiano David llevan su historia de amor al siguiente nivel. Tras varios meses de especulaciones, la pareja se compromete durante la víspera de Año Nuevo.

El compromiso fue confirmado con postales. (Foto: Instagram/Dove Cameron)

Las estrellas confirmaron su compromiso mediante una publicación con fotografías en Instagram. David lució sofisticado con un traje café con camisa blanca y corbata a juego, mientras que Cameron se vio glamurosa con un vestido rojo.

Damiano, de 26 años, acompañó las postales con la frase: "Será un hermoso año", dando a entender que la boda podría realizarse en algún punto del 2026.

El anillo de compromiso acaparó todas las miradas. (Foto: Instagram/Dove Cameron)

Por su parte, Dove, de 29 años, compartió un post por separado con las mismas imágenes con el mensaje: "Mi parte favorita de estar viva. ¡Feliz Año Nuevo!".

Lo que más llamó la atención de las fotos fue el anillo de compromiso, debido a que es una pieza grande y elegante, con un diamante en corte princesa.

El compromiso fue celebrado en vísperas de Año Nuevo. (Foto: Instagram/Dove Cameron)

Desde que confirmaron su relación, la pareja se ha ganado el cariño de sus seguidores con sus muestras de afecto y apariciones en público, por lo que los mensajes de felicitación no se hicieron esperar.

Ambos famosos se muestran felices por la nueva etapa que están por iniciar. Por el momento, los detalles de la boda no han sido revelados.