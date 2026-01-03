Celebra 50 años de funk y rock con ABBA, Bee Gees, Kiss y Queen

-

La música de 1976 sigue vigente en la cultura pop.

A mediados de los años 70, el rock y el funk comenzaban a liderar los tops de radio y los medios especializados, debido a que los jóvenes deseaban un ritmo pegadizo para bailar y que a su vez se sintieran identificados con la letra.

El mayor exponente de ello fue el LP Arrival de ABBA de 1976, que incluyó uno de los mayores éxitos de la agrupación, Dancing Queen, un sencillo que englobó el espíritu juvenil y recuperó su popularidad con el estreno de la película Mamma Mia! en 2018.

ABBA y Bee Gees marcaron el ritmo de la década. (Foto: X)

Ese mismo año, Bee Gees estrenó el hit You Should Be Dancing, el cual se posicionó en el primer lugar de la lista de Billboard en su semana de estreno y se incluyó en la cinta de 1977, Fiebre de sábado por la noche, con John Travolta como protagonista.

Don't go breaking my heart, de Elton John, en colaboración con Kiki Dee, también llegó a la cima de los éxitos junto con Love rollercoaster, de Ohio Players, December, 1963 (Oh, what a night), de The Four Seasons, (Shake, shake, shake) shake your booty y That's the way (I like it) de KC and The Sunshine Band.

En cuanto al rock, el tema Hotel California de The Eagles se convirtió en un hito de la cultura pop, junto con los álbumes A Day at the Races de Queen, Dirty Deeds Done Dirt Cheap de AC/DC, 2112 de Rush, Presence de Led Zeppelin, Black and Blue de The Rolling Stones, Station to Station de David Bowie, Rocks de Aerosmith y Songs in the Key of Life de Stevie Wonder.

Además, tres agrupaciones lanzaron su álbum debut con su nombre en 1976 y se catapultaron a la fama: Ramones, Boston y Blondie. Para los amantes del género romántico llegaron If You Leave Me Now, de Chicago, y Frampton Comes Alive!, de Peter Frampton.

Por último, Kiss publicó el disco Destroyer, Paul McCartney ocupó el primer lugar en Billboard en junio con Silly Love Song, George Harrison Thirty Three & 1/3, mientras que Bob Dylan lanzó Desire y catapultó su carrera con Hurricane.

Con el surgimiento de bandas emblemáticas y buena música, 1976 se consolidó como uno de los mejores años musicales de todos los tiempos.