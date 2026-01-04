Estados Unidos anuncia que se levantan restricciones aéreas en el Caribe

-

La medida fue ejecutada por la Administración Federal de Aviación en apoyo al Departamento de Guerra.

Medios internacionales informaron que las restricciones al tráfico aéreo en la región del Caribe fueron levantadas y que las operaciones comenzaron a normalizarse a partir de la medianoche del domingo, luego de una suspensión temporal vinculada a eventos de seguridad en la zona.

El secretario de Transporte de Estados Unidos Sean Duffy, confirmó el cese de las limitaciones mediante una publicación en una cuenta oficial de redes sociales.

En su mensaje indicó que "los vuelos pueden retomarse" y que las aerolíneas ya fueron notificadas para actualizar sus itinerarios.

Estados Unidos llevó a cabo un operativo en Venezuela. (Foto: Archivo / Soy502)

Las restricciones se habían aplicado luego del ataque militar en territorio venezolano que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a cerrar de forma preventiva el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela.

De acuerdo con Duffy, la medida fue ejecutada por la Administración Federal de Aviación en apoyo al Departamento de Guerra y con el objetivo de garantizar la seguridad del público mientras se desarrollaban actividades estratégicas en la región.

La suspensión temporal obligó a cancelar numerosos vuelos durante el sábado.

LEA MÁS: Donald Trump lanza advertencia contra presidente colombiano Gustavo Petro

Aerolíneas como American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines registraron alteraciones significativas en sus operaciones, mientras que JetBlue reportó la cancelación de al menos 215 vuelos debido al cierre del espacio aéreo para el uso de aeronaves militares.

Con el levantamiento de las restricciones, las autoridades esperan una reanudación progresiva del tráfico aéreo y la normalización de los servicios en los principales corredores del Caribe.