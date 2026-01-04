El Calcio arde: Inter gana, desplaza al Milan y la lucha por el Scudetto se aprieta

El Inter de Milán se impuso este domingo 3-1 al Bolonia en la jornada 18 de Serie A y recuperó el liderato con gol y asistencia del argentino Lautaro Martínez.
El fin de semana en el Calcio no despejó el apelotonamiento de equipos en la zona alta.
Con 39 puntos los nerazzurri recuperan la primera posición, que estaba desde el viernes en manos de sus vecino y acérrimo rival AC Milan, segundo clasificado con 38 puntos. Detrás está el vigente campeón Nápoli (37 puntos), que venció 2-0 a la Lazio para seguir en la lucha por el scudetto.
Así, los hombres entrenados por el rumano Cristian Chivu saltaron al césped de San Siro conocedores de los resultados de sus rivales y obligados a ganar.
El capitán Lautaro Martínez asistió al polaco Piotr Zielinski (39) en la primera mitad y anotó inmediatamente después de la reanudación (48) para encauzar una victoria decorada por el francés Marcus Thuram (74). El argentino Santiago Castro recortó para los visitantes en la recta final (83).
El miércoles, el Inter visitará Parma para disputar el encuentro de la fecha 19, aplazado por la Supercopa, antes de recibir el próximo domingo al Nápoli, un duelo con aires de "final" por el título.