Génesis López: La joven quetzalteca que brilla en el paratletismo internacional

La joven quetzalteca Génesis López, de 14 años, se ha convertido en orgullo nacional y referente del paratletismo juvenil guatemalteco tras conquistar dos medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 en Chile.

La historia deportiva de Guatemala sigue sumando capítulos de orgullo gracias a atletas como la quetzalteca Génesis López, de apenas 14 años, quien brilló con luz propia en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, celebrados en Chile.

En la que fue su primera participación internacional, la joven atleta conquistó dos preseas: medalla de plata en los 100 metros planos y bronce en los 200 metros, ambas en la categoría femenina T37, destinada a deportistas con parálisis cerebral.

Es quetzalteca y asegura amar este deporte. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

El logro de Génesis no solo representa un éxito personal, sino también un motivo de alegría para Quetzaltenango y para todo el país.

En su comunidad, vecinos, familiares y entrenadores han manifestado su admiración hacia la joven, quien en tan solo dos años de practicar paratletismo ha demostrado una determinación ejemplar.

Brilló en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 en Chile. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Para muchos, su desempeño es un recordatorio de que los sueños pueden alcanzarse cuando se suman disciplina, amor por el deporte y perseverancia.

Durante las competencias celebradas el año pasado, la emoción fue palpable. Génesis, con paso seguro y mirada enfocada en la meta, logró destacar entre atletas de toda la región.

Entrena en el Complejo Deportivo de la zona 3 de Xela. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Cada llegada la celebró con humildad, mientras las ovaciones del público y los aplausos de la delegación guatemalteca reflejaban el respeto y la admiración que supo ganarse en la pista.

Su participación trascendió más allá de las medallas. Para la comunidad deportiva guatemalteca, Génesis simboliza la esperanza de una nueva generación de atletas adaptados que luchan por abrirse espacio en el alto rendimiento, demostrando que la grandeza no depende de las circunstancias, sino del coraje con que se enfrentan los desafíos.

Los juegos juveniles de Chile fueron su primera participación internacional. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Más allá de las pistas, la joven quetzalteca también sueña con convertirse en médica, un anhelo que refleja su compromiso con superarse y apoyar a los demás. Este objetivo, combinado con su talento deportivo, la convierte en un ejemplo para cientos de niños y jóvenes que encuentran en su historia una fuente de motivación.

Con sus dos medallas, Génesis López no solo puso en alto el nombre de Xela, sino que reafirmó que Guatemala tiene atletas con corazón, valentía y capacidad para brillar en los escenarios internacionales. Su triunfo es un motivo de orgullo nacional y una inspiración que seguirá resonando durante muchos años.