¡Atención! Última chance para entrar al Centro Universitario de Petén este 2026

El Centro Universitario de Petén (Cudep) ha anunciado la última oportunidad de ingreso al ciclo 2026 para los aspirantes de la región. El proceso de admisión incluye tres evaluaciones cruciales: orientación vocacional, exámenes de conocimientos básicos y la prueba específica.

Todos los peteneros interesados en iniciar estudios superiores en el Centro Universitario de Petén (Cudep) en 2026 aún pueden aprovechar la última oportunidad de ingreso.

Edy Josué Romero, director del Cudep, informó que a partir de enero se abrirá un nuevo proceso dirigido a los egresados del ciclo diversificado.

El Cudep fue fundado en 1987 y cientos de alumnos han terminado sus estudios superiores aquí. (Foto: CUDEP)

Romero explicó que el ingreso contempla tres evaluaciones. La primera es la prueba de orientación vocacional, seguida de los exámenes de conocimientos básicos, que varían según la carrera.

Estas pruebas incluyen áreas como Matemática, Física, Química, Biología y Lenguaje. Por ejemplo, Psicología e Ingeniería Arqueológica requieren Lenguaje y Biología, mientras que Medicina exige Matemática, Física y Química. La mayoría de las demás carreras solo solicita la prueba de lenguaje.

Una vez aprobados los conocimientos básicos, los aspirantes deben presentar una prueba específica de su carrera, diseñada para evaluar competencias particulares de cada programa académico del Cudep.

Estudiantes del Cudep durante actividades académicas en el campus. (Foto: CUDEP)

Fechas del proceso

Los interesados podrán generar la orden de pago en vocacional.usac.edu.gt para realizar la prueba de orientación vocacional entre el 8 y el 16 de enero, mientras que la asignación en línea se realizará entre el 8 y el 21 del mismo mes. La aplicación de la prueba será presencial entre el 12 y el 23 de enero.

La prueba de conocimientos básicos se podrá asignar del 21 al 23 de enero, realizándose el examen únicamente el día 27, y la entrega de resultados será el 29 de enero.

Los estudiantes podrán cursar las carreras en cualquiera de las sedes del Cudep, incluidas las extensiones de San Luis, Poptún, Sayaxché y la sede central en Santa Elena.

Aspirantes durante jornada informativa del proceso de admisión 2026. (Foto: CUDEP)

Carreras disponibles

El centro ofrece carreras como Ingeniería Agrónoma, Arqueología, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería en Administración de Tierras, Ingeniería Forestal, Medicina y Cirugía, Psicología y Trabajo Social. Además, en 2026, ofrecerán Ingeniería Civil y la Licenciatura en Química Farmacéutica.

Los peteneros tendrán una última oportunidad de ingresar al Cudep en 2026. (Foto: CUDEP)

Con este calendario, los egresados de diversificado o personas que pusieron en pausa sus estudios profesionales, aún tienen oportunidad de integrarse al Cudep este año, siempre que aprueben las pruebas requeridas y completen el proceso dentro de los plazos oficiales definidos para enero.