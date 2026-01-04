Amarini Villatoro llega a Cartaginés con dos guatemaltecos más

-

Luego de varias semanas de silencio, finalmente el Cartaginés de Costa Rica confirmó al guatemalteco Amarini Villatoro como su director técnico para el Clausura 2026.

"Villatoro se une a partir de este momento a nuestro equipo", informó la institución brumosa en sus redes sociales. El cobanero viajó desde la semana pasada a Cartago para empezar su segunda etapa en el balompié tico.

Como en la primera vez en Costa Rica, cuando se hizo cargo del Municipal Pérez Zeledón, Amarini se hará acompañar de dos guatemaltecos.

Además, de su asistente de toda la vida, Fredy Sontay; Villatoro también se llevó al preparador físico Leopoldo "Polo" Posadas. En Pérez, trabajó con Sontay y con Benjamín Pérez, preparador de porteros.

Reto internacional

Tras lograr ser subcampeón de Centroamérica con Xelajú, equipo con el que también levantó dos títulos de Liga Nacional, el técnico guatemalteco vuelve al extranjero para validar su trayectoria.

Lo hace con uno de los cuatro equipos más importantes de Costa Rica, que ha ganado cuatro títulos locales y una Copa de Campeones de la Concacaf. El torneo anterior alcanzó las semifinales del Apertura 2025.

De hecho, el primer gran reto del guatemalteco será en el torneo de equipos más importantes de la región, cuando Cartaginés se mida al Vancouver Whitecaps en la ronda uno.