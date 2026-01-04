Estados Unidos planeó por meses la captura de Nicolás Maduro

-

Las fuerzas de seguridad estadounidenses tenían todo listo desde los últimos días de diciembre.

La operación "Absolute Resolve" ejecutada por el Ejército de los Estados Unidos para lograr la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, habría sido planificada con meses de anticipación.

La información fue confirmada por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de estadounidenses durante una conferencia de prensa que tuvo lugar luego de la captura de Maduro.

"La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa", con estas palabras detalló Caine la ejecución del operativo.

Los ataques se registraron la madrugada del 3 de enero. (Foto: Archivo / Soy502)

Según el general, se necesitó de un extenso trabajo de inteligencia para lograr obtener con gran precisión la ubicación y movimientos del Nicolás Maduro.

Se sabe que para inicios de diciembre el operativo ya estaba listo y las tropas se encontraban en alerta para ejecutar el plan.

El trabajo de inteligencia sabía cada movimiento del presidente y se buscó el momento preciso y se tomó a consideración el clima y el menor riesgo para los civiles.

El operativo fue ejecutado tras la orden del presidente Donald Trump a las 10:46 de la noche del viernes 2 de enero.

Durante la ejecución del plan se utilizaron 150 naves, en los que se incluyen bombarderos, cazas y aviones de inteligencia, helicópteros y drones.

El operativo logró la captura del presidente en menos de seis horas, ya que a las 3:26 ya estaba detenido y en camino a Estados Unidos para comparecer por los delitos que le han sido cargados.

*Con información de NBC News