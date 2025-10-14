35 años de iluminar el cielo en la Noche de los Deseos

Pollo Campero invita a las familias guatemaltecas a vivir la magia de fin de año con Luces Campero 2025, reafirmando esta tradición como un momento único para agradecer, celebrar y compartir el inicio de la época más esperada del año.
Luces Campero: La Noche de los Deseos es una tradición que cumple 35 años de llenar de ilusión y crear experiencias inolvidables, reflejando el compromiso de la marca con la unión familiar.
Este año, Pollo Campero estará iluminando el cielo en tres ciudades a de Guatemala: Xela el 15 de noviembre en Cefemerq; Chiquimula el 22 de noviembre en Terreno "Y" ; y en la Ciudad de Guatemala el 30 de noviembre en Campo Marte.
Las actividades familiares iniciarán a las 15:00 horas. A excepción de la Ciudad de Guatemala que se abrirán las puertas desde las 14:30 horas.
Además, La Noche de los Deseos de la Ciudad de Guatemala, será transmitido por Facebook Live de Pollo Campero.
Disfruta del sabor de fin de año Campero
Para celebrar las festividades de fin de año, Pollo Campero presentó sus novedades e innovaciones de productos, pensadas para todo tipo de convivios y reuniones.
Los guatemaltecos podrán disfrutar de los nuevos banquetes de Camperitos y Alitas de 18, 24 y 34 piezas, pizza, el combo de 10 piezas de pollo, acompañado con pie de manzana. Para el desayuno, tendrán disponible la torre de panqueques de manzana canela.
Todos los productos de temporada estarán por tiempo limitado, estando disponibles a partir del 15 de octubre al 6 de enero del 2026, en todos los restaurantes, para llevar, autoservicio o a domicilio, llamando al 1777.