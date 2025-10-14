35 años de iluminar el cielo en la Noche de los Deseos

-

Pollo Campero invita a las familias guatemaltecas a vivir la magia de fin de año con Luces Campero 2025, reafirmando esta tradición como un momento único para agradecer, celebrar y compartir el inicio de la época más esperada del año.

Luces Campero: La Noche de los Deseos es una tradición que cumple 35 años de llenar de ilusión y crear experiencias inolvidables, reflejando el compromiso de la marca con la unión familiar.

Este año, Pollo Campero estará iluminando el cielo en tres ciudades a de Guatemala: Xela el 15 de noviembre en Cefemerq; Chiquimula el 22 de noviembre en Terreno "Y" ; y en la Ciudad de Guatemala el 30 de noviembre en Campo Marte.

Las actividades familiares iniciarán a las 15:00 horas. A excepción de la Ciudad de Guatemala que se abrirán las puertas desde las 14:30 horas.

Además, La Noche de los Deseos de la Ciudad de Guatemala, será transmitido por Facebook Live de Pollo Campero.

“ Un año más buscamos crear experiencias qué acerca a las familias y les regalen recuerdos inolvidables, convirtiendo este show de luces en un espacio mágico ” Manuel Molina , director de mercadeo de Pollo Campero.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Disfruta del sabor de fin de año Campero

Para celebrar las festividades de fin de año, Pollo Campero presentó sus novedades e innovaciones de productos, pensadas para todo tipo de convivios y reuniones.

Los guatemaltecos podrán disfrutar de los nuevos banquetes de Camperitos y Alitas de 18, 24 y 34 piezas, pizza, el combo de 10 piezas de pollo, acompañado con pie de manzana. Para el desayuno, tendrán disponible la torre de panqueques de manzana canela.

“ En Campero pensamos en cada detalle de la temporada, en la emoción de compartir, en los sabores que nos unen y en la practicidad para celebraciones ” Juan Diego Toriello , director de Operaciones de Pollo Campero.

Todos los productos de temporada estarán por tiempo limitado, estando disponibles a partir del 15 de octubre al 6 de enero del 2026, en todos los restaurantes, para llevar, autoservicio o a domicilio, llamando al 1777.