Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

35 años de iluminar el cielo en la Noche de los Deseos

  • Por Redacción comercial
14 de octubre de 2025, 10:02
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Pollo Campero invita a las familias guatemaltecas a vivir la magia de fin de año con Luces Campero 2025, reafirmando esta tradición como un momento único para agradecer, celebrar y compartir el inicio de la época más esperada del año.

Luces Campero: La Noche de los Deseos es una tradición que cumple 35 años de llenar de ilusión y crear experiencias inolvidables, reflejando el compromiso de la marca con la unión familiar.

Este año, Pollo Campero estará iluminando el cielo en tres ciudades a de Guatemala: Xela el 15 de noviembre en Cefemerq; Chiquimula el 22 de noviembre en Terreno "Y" ; y en la Ciudad de Guatemala el 30 de noviembre en Campo Marte.

Las actividades familiares iniciarán a las 15:00 horas. A excepción de la Ciudad de Guatemala que se abrirán las puertas desde las 14:30 horas.

Además, La Noche de los Deseos de la Ciudad de Guatemala, será transmitido por Facebook Live de Pollo Campero.

Un año más buscamos crear experiencias qué acerca a las familias y les regalen recuerdos inolvidables, convirtiendo este show de luces en un espacio mágico
Manuel Molina
, director de mercadeo de Pollo Campero.

Pollo Campero, Luces Campero, Noche de los Deseos, fin de año, temporada, sabores, Guatemala, Soy502
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Disfruta del sabor de fin de año Campero

Para celebrar las festividades de fin de año, Pollo Campero presentó sus novedades e innovaciones de productos, pensadas para todo tipo de convivios y reuniones.

Los guatemaltecos podrán disfrutar de los nuevos banquetes de Camperitos y Alitas de 18, 24 y 34 piezas, pizza, el combo de 10 piezas de pollo, acompañado con pie de manzana. Para el desayuno, tendrán disponible la torre de panqueques de manzana canela.

En Campero pensamos en cada detalle de la temporada, en la emoción de compartir, en los sabores que nos unen y en la practicidad para celebraciones
Juan Diego Toriello
, director de Operaciones de Pollo Campero.

Todos los productos de temporada estarán por tiempo limitado, estando disponibles a partir del 15 de octubre al 6 de enero del 2026, en todos los restaurantes, para llevar, autoservicio o a domicilio, llamando al 1777.

Pollo Campero, Luces Campero, Noche de los Deseos, fin de año, temporada, sabores, Guatemala, Soy502
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar