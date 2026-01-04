Localizan a joven madre junto a su bebé sin vida y con señales de violencia

-

Los cuerpos de ambas víctimas fueron encontrados por pobladores, quienes aseguran que fueron asesinadas a machetazos.

Una mujer de 18 años aproximadamente y su hija de unos 8 meses, fueron localizadas sin vida, entre los matorrales de una calle de terracería, cerca de un riachuelo, en la aldea el Capulín, en la vuelta de la Danta, en Siquinalá, Escuintla.

Los cuerpos fueron encontrados este domingo 4 de de enero por pobladores, quienes consideran que fueron asesinadas a machetazos debido a la visible forma de las heridas que sufrieron en el rostro, manos y brazos.

El crimen estremeció a los pobladores que se preguntan por qué asesinaron a una inocente niña que aún no daba sus primeros pasos.

"La escena fue desgarradora, la bebé quedó recostada sobre el cuerpo de su madre", lamentó una vecina de la localidad, quien detalló que la joven era conocida como la "China" y se dedicaba a la venta de tortillas en la colonia Peña Flor.

Los cuerpos de ambas víctimas mortales se encontraban en un lugar de terracería. (Foto: Manuel Peralta/colaborador)

Investigan femicidio

Durante las pesquisas del crimen, a la escena no llegaron familiares, por lo que ninguna de las dos pudo ser identificada, por lo que la fiscalía contra el femicidio ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), como XX.

Según las estadísticas del Ministerio Público (MP), el año pasado se registraron 345 muertes violentas en Escuintla, de las cuales, 83 se registraron en Escuintla, 47 en Tiquisate y Nueva Concepción, 45 en Santa Lucía Cotzumalguapa y 30 en San José.

De las cuales 264 fueron víctimas de ataques con arma blanca, en las que se contabilizan 17 mujeres, según las cifras del Inacif.