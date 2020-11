"A Night At The Opera" es el cuarto álbum de estudio de la banda británica de rock Queen, publicado originalmente en 1975, que hizo historia pues incluyó "Bohemian Rhapsody", el famoso sencillo con una inusual estructura.

El álbum fue coproducido por Roy Thomas Baker y Queen y para celebrar los 45 años de esta joya musical, algunos datos curiosos te harán apreciar más este disco:

Portada original del álbum "A night at the opera". (Foto: Ebay)

1. Se llama "A night at the opera" (Una noche en la ópera) por la película del mismo nombre, hecha por los Hermanos Marx. La banda la vio una noche durante la grabación.

2. Fue la producción más cara realizada en su tiempo.

3. La producción fue votada por el público y citada por los críticos y especialistas musicales como uno de los mejores trabajos de Queen y de la historia del rock.

4. Su fama se debe a los éxitos "Bohemian Rhapsody" y "You're My Best Friend", además de canciones conocidas del grupo como. "Love of My Life", "Death on Two Legs", "Prophet's Song", "I'm in Love With My Car" y la versión de May y Taylor del himno británico.

5. En 1977 recibió dos nominaciones a los Grammy en las categorías de "Mejor interpretación vocal por un dúo o grupo" y "Mejor arreglo vocal".

7. La canción "Bohemian Rhapsody" fue una apuesta temeraria. No posee estribillo y consiste en seis secciones: una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria. El solo de guitarra de esta canción ha sido considerado el vigésimo mejor de todos los tiempos en el Reino Unido.

9. El 21 de noviembre de 2005 fue relanzado este disco para celebrar el trigésimo aniversario del álbum y de su primer sencillo "Bohemian Rhapsody", acompañado por un DVD con los vídeos originales, secuencias de conciertos viejos y nuevos (incluyendo "'39" de la gira del 2005 y a Brian May interpretando "God Save the Queen" sobre el techo del Palacio de Buckingham) y comentarios de los cuatro miembros de la banda.