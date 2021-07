48 Cantones hablan de paralizar el país y piden regreso de Sandoval

Los líderes piden a la Fiscal General que reconsidere su decisión antes que la población salga a manifestar.

Líderes indígenas de 48 Cantones de Totonicapán hablaron de paralizar el país si la fiscal General Consuelo Porras no restituye en su cargo al Juan Francisco Sandoval.

Martín Toc, presidente de 48 Cantones, calificó de "lamentable" la decisión de la jefa del Ministerio Público (MP) de destituir a Sandoval de la jefatura de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI).

"Estamos en una situación álgida de la pandemia, donde no tenemos vacunación y es triste y lamentable que ante esa coyuntura no se tenga la conciencia de pensar en el desarrollo del país. Ante ellos pedimos que reconsidere su decisión y no se haga responsable de que salga la población total a manifestar", dijo.

Toc indicó: "reconsidere la situación antes de que salga todo el pueblo a manifestar y paralicemos el país... hoy más que nunca necesitamos de la unidad de todos. De los transportistas, los que trabajan en el campo, los que están en el mercado para que se manifiesten y se escuche una sola voz pidiendo que este país se reconstruya y es responsabilidad de todos".

También invitó a todos los pueblos para unirse y juntos se "tome una decisión contundente. Si tenemos que paralizar el país lo haremos, porque ya no podemos seguir así... es el momento de levantar la voz porque los guatemaltecos queremos de justicia y de verdad para todos... es hora de pronunciarse y de hablar... hoy más que nunca necesitamos la unidad del pueblo", dijo.