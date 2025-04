5 películas en streaming sobre la historia del papa Francisco

-

El primer sumo pontífice latinoamericano, el papa Francisco, falleció a los 88 años. Estas son algunas películas en streaming que reflejan su historia.

Este lunes 21 de abril, se anunció que el papa Francisco falleció tras varios meses de quebrantos de salud.

Puede que muchos hayan vivido solo el periodo del papa Francisco, desconociendo más sobre la estructura del Vaticano.

Lo cierto es que el pontífice es considerado por muchos el "más cinematográfico", al tener numerosas series y cintas que cuentan su historia.

A continuación, te compartimos cinco opciones para ver en streaming y conocer más sobre él y la historia alrededor de los papas.

Foto: France24

Los dos Papas (Netflix)

Una película que muestra al papa Francisco interpretado por el actor Jonathan Pryce.

El británico comparte cuadro junto a Anthony Hopkins, que da vida al también recordado papa Benedicto XVI.

La cinta de Fernando Meirelles narra la historia real de los días que pasaron juntos los sucesivos papas antes de la abdicación de Benedicto XVI y el ascenso al poder del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio.

Cónclave (Amazon Prime)

Dirigida por Edward Berger, la película sigue al cardenal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, al ser designado como el cónclave tras la muerte del Papa.

Es decir, deberá iniciar la votación para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica.

Sin embargo, en su camino se encontrará con oscuros secretos sobre los candidatos y el Papa recientemente fallecido.

Amén: Francisco responde (Disney Plus)

Los españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez dirigieron este documental que fue estrenado en medio de la celebración de Semana Santa 2023, una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica.

El proyecto muestra a jóvenes de distintas partes del mundo, interesados en conocer más sobre la vida del papa Francisco, así como su opinión respecto a ciertos temas "tabúes".

"¿Tiene móvil?", "¿Sabe lo que es una persona no binaria?", "Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?", "¿El tema de la pederastia en la Iglesia?", "¿A usted no le genera contradicción todo esto?" y "¿Es feliz?" son algunas de las preguntas que respondió el Papa.

Papa Francisco: Un hombre de palabra (Apple TV)

Un documental dirigido por Wim Wenders que ofrece una mirada profunda al pontificado de Francisco.

Más que una biografía, se trata de un viaje personal en el que el Papa comparte directamente con el espectador sus pensamientos sobre temas cruciales como la pobreza, la justicia social, la ecología y la paz.

Historias de una generación con el papa Francisco (Netflix)

Una serie documental de solo cuatro episodios que trata diferentes aspectos en torno a la religión cristiana a través de la mirada de testimonios mayores de 70 años.

Cada capítulo tiene una duración aproximada de 45 minutos y relata historias inspiradoras de personajes de mayor y menor reconocimiento.