Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tren de pasajeros se accidenta en el sur de México

  • Por Reychel Méndez
28 de diciembre de 2025, 12:53
Hasta el momento no se sabe la cifra de heridos o si hay fallecidos. (Foto: Redes Sociales)

Hasta el momento no se sabe la cifra de heridos o si hay fallecidos. (Foto: Redes Sociales)

En el transporte interoceánico viajaban más de 200 personas

OTRAS NOTICIAS: La solicitud de los Bomberos Voluntarios en el Día de los Santos Inocentes

Un tren con más de 200 pasajeros se accidentó este domingo en el estado mexicano de Oaxaca este domingo.

La Marina mexicana, que opera esa vía ferroviaria, sin reportar por ahora si hay muertos o heridos. Se sabe que en el transporte viajaban 241 pasajeros a bordo y 9 miembros de la tripulación

La Marina y autoridades locales indicaron que brindaron atención inmediata a los afectados. (Foto: Redes Sociales)
La Marina y autoridades locales indicaron que brindaron atención inmediata a los afectados. (Foto: Redes Sociales)

La dependencia dijo en un comunicado que "se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren y que "se brinda atención inmediata a las personas usuarias".

El tren accidentado, llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros.

Las autoridades aun no confirman el origen del percance. (Foto: Redes Sociales)
Las autoridades aun no confirman el origen del percance. (Foto: Redes Sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar