Tren de pasajeros se accidenta en el sur de México

En el transporte interoceánico viajaban más de 200 personas
Un tren con más de 200 pasajeros se accidentó este domingo en el estado mexicano de Oaxaca este domingo.
La Marina mexicana, que opera esa vía ferroviaria, sin reportar por ahora si hay muertos o heridos. Se sabe que en el transporte viajaban 241 pasajeros a bordo y 9 miembros de la tripulación
La dependencia dijo en un comunicado que "se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren y que "se brinda atención inmediata a las personas usuarias".
El tren accidentado, llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros.