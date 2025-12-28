Los secretos detrás de “Mi pobre angelito”

-

Mi pobre angelito, uno de clásicos navideños dirigido por Chris Columbus y escrito por John Hughes cumplió 35 años y actualmente sigue circulando anécdotas sobre su caótico rodaje.

James Hughes, hijo del legendario guionista, contó que la idea de la cinta surgió durante un viaje familiar a Europa en 1989. "¿Y si uno de los chicos se quedaba atrás por accidente?", pensó su padre.

El proyecto comenzó en Warner Bros, pero el estudio abandonó la producción cuando el presupuesto se disparó, 20th Century Fox tomó el control, contrató a Chris Columbus como director y apostó por un niño de ocho años llamado Macaulay Culkin para interpretar a Kevin McCallister.

En noviembre de 1990 recaudó 476,7 millones de dólares en todo el mundo, fue nominada a premios Oscar y Globos de Oro, y se convirtió durante dos décadas en la comedia live-action más taquillera de la historia.

En 2023 fue seleccionada para su preservación en el "National Film Registry" de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su "significado cultural, histórico y estético".

Se cuenta que el set se convirtió en un territorio complicado por los actores infantiles, quienes debían cumplir con la escolaridad obligatoria.

Hillary Wolf (Megan McCallister) quien tenía 12 años recordó que "la mayor parte del tiempo libre la pasaba haciendo los deberes de escuela con los tutores".

"Coincidentemente, el set estaba en una escuela, así que salíamos y había campos enormes, todo era bastante tranquilo".

Wolf dijo que el ambiente era relajado gracias a Catherine O'Hara. "Era increíblemente divertida. Fue muy buena con nosotros. Era tan cool como se puede ser. Fue realmente divertido, un set muy tranquilo. No era como otros sets", relató la actriz al Daily Mail.

Lesiones y visitas inesperadas

Las caídas, golpes y demás situaciones que Kevin les tiende a los "bandidos mojados" parecen caricaturescas pero eran reales.

Se dijo años después que los dobles de riesgo fueron sometidos a situaciones extremas. "Cada vez que hacíamos un truco, temíamos que estos tipos terminaran muertos, así que no podíamos reírnos", confesó al American Film Institute.

"Nadie se reía, pensábamos que de verdad se habían lastimado... en persona, siempre estabas aterrorizado de que fueras a matar a estos tipos porque lo hacían todo de verdad, solo con algunos elementos de protección".

Joe Pesci usaba un casco de cerámica para evitar que su cabeza se incendiara en una escena y Daniel Stern llevaba pies de goma para protegerse al pisar vidrio. Aun así, hubo accidentes que el reparto mantuvo en secreto por décadas.

Terrie Snell, quien interpretó a la tía Leslie, reveló al Daily Mail que "Hubo un problema con uno de los ladrones, con el tío Frank y con la tía Leslie. Todos nos lastimamos un poco, pero no es algo de lo que realmente queramos hablar".

Macaulay Culkin también reveló que Joe Pesci lo hirió sin querer durante el ensayo de la escena en la que uno de los ladrones amenaza con morderle los dedos a Kevin.

"Dijo: 'Voy a morder estos dedos uno por uno', y hundió sus dientes en mi dedo. Yo grité, como grita un chico, y deberías haber visto su cara, el tipo rudo se quedó como 'uh', porque sabía que había mordido a un niño de nueve años, un compañero de trabajo de nueve años, pasaron 35 años y todavía tengo este pequeño huequito, es el diente de Joey, no el dorado, el normal, me dejó un souvenir", recordó.

Michael Jackson llegó al set

Hillary Wolf, actriz que interpretó a la hermana mayor de Kevin relató que "El rey del pop" había llegado al rodaje. "Recuerdo estar afuera de la casa y que llega una camioneta sin ventanas y mi mamá dice: 'Oh, mirá, hay un imitador de Michael Jackson'", no lo era. "Literalmente, Michael Jackson apareció en el set un día".

El cantante era amigo de Culkin, luego compartirían el videoclip de Black or White y pasó varias horas con el elenco infantil. "Fue raro, pero fue súper amable. Literalmente salió y se quedó con nosotros... estuvo un par de horas y solo estuvo con los chicos", describió Wolf.

Hillary también contó que su primer beso fue con Shane Culkin, hermano mayor de Macaulay, durante el rodaje agregando que fue un amor de verano "Fue mi primer beso por eso pasaba más tiempo ahí, porque nos gustábamos", recordó.

El elenco cuenta que mantiene contacto a través de un grupo privado de Facebook y organiza reuniones periódicas. "Intercambiamos mensajes al menos una vez por semana", contó Wolf. "La familia se mantuvo unida, aunque estemos todos dispersos por el país".