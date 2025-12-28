Juan Carlos Martínez fortalece la enseñanza del español con sus libros

-

Juan Carlos Martínez López se ha convertido en un referente clave para la enseñanza del español como segunda lengua. Su libro "Qué onda vos", que recopila expresiones coloquiales, ha vendido más de 75 mil copias, sirviendo como material didáctico para estudiantes extranjeros.

Juan Carlos Martínez López, empresario y escritor originario de La Antigua Guatemala, afirmó que sus obras literarias se han convertido en un recurso de apoyo para estudiantes y maestros en la enseñanza del idioma español como segunda lengua.

Martínez relató que su interés por la escritura comenzó a los 7 años, cuando escribió el relato La Llorona me quiere comer para la revista Chicos, motivado por uno de sus maestros.

El escritor antigüeño junto a sus publicaciones, reconocidas por su aporte a la educación y al intercambio cultural. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Años más tarde, en 1995, inició su labor como docente de español, experiencia que lo impulsó a recopilar expresiones coloquiales que, cinco años después, dieron origen a su libro "Qué onda vos" (What's up Dude), obra que ha superado las 75 mil copias vendidas y que también cuenta con una versión de español a francés.

Además, es autor de tres libros de gramática reunidos bajo el título "Español en Latinoamérica", material que, según indicó, ha servido de apoyo para docentes y estudiantes extranjeros.

El escritor Juan Carlos Martínez refiere que los libros han generado cambios para los estudiantes. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Su interés por el intercambio cultural surgió al convivir con turistas que visitan la Ciudad Colonial, donde detectó la dificultad de traducir dichos, refranes y guatemaltequismos al inglés, lo que lo llevó a elaborar guías prácticas para facilitar la comprensión entre culturas.

Entre sus publicaciones también se encuentra la Guía Nacional de Turismo de Guatemala, elaborada en versiones básica y avanzada, dirigida especialmente a estudiantes de la carrera de turismo. Paralelamente, ha publicado artículos en revistas y periódicos.

El autor guatemalteco destaca el valor de preservar expresiones y guatemaltequismos en sus obras educativas. (Foto: Miguel López/Colaborador)

El escritor señaló que la producción de sus libros ha representado un esfuerzo que, a su criterio, merece reconocimiento, ya que muchas personas desean escribir, pero el temor se los impide. Añadió que su trabajo también ha sido un aporte a la economía y a la educación. "Qué bonito es ser un héroe nacional aportando material edificante", expresó.

Finalmente, Martínez hizo un llamado a niños, jóvenes y adultos a fomentar el hábito de la lectura, recordando que no solo los libros son una fuente de aprendizaje, sino también los periódicos y otros materiales accesibles.