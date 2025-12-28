Trump dice que tuvo conversación productiva con Putin antes de reunirse con Zelensky

-

Este domingo Trump dijo que sostuvo una conversación "productiva" con su homólogo ruso Vladimir Putin

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que sostuvo una conversación "productiva" con su homólogo ruso Vladimir Putin, apenas horas antes de recibir en Florida al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, quien busca la aprobación a un nuevo plan para poner fin a la guerra con Rusia.

El renovado tono optimista de Trump se hizo notar a pesar de su escepticismo en Europa sobre las intenciones de Putin, especialmente después de que Moscú lanzara otro bombardeo masivo en Kiev el sábado, cuando Zelenski viajaba a Florida.

"Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin", dijo Trump en su plataforma Truth Social poco antes de recibir a Zelenski a las 13H00 locales.

Será el primer encuentro cara a cara de los dos dirigentes desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a conceder la petición de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance.

La llamada entre Ucrania y EEUU en Florida será para discutir los esfuerzos para poner fin a la invasión rusa. (Foto: AFP)

Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastado por los combates y decenas de miles de personas han muerto, por lo que los ambientes han sido hostiles.

Por aparte, Zelenski declaró a periodistas en una escala que tuvo en Canadá que las garantías de seguridad serían un aspecto clave de las conversaciones en Florida.

"Las garantías de seguridad deben ser simultáneas con el fin de la guerra, porque debemos tener la confianza de que Rusia no volverá a iniciar la agresión", subrayó. "Necesitamos garantías de seguridad sólidas. Debatiremos esto y debatiremos las condiciones".