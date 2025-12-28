(VIDEO) El bicampeón Antigua GFC recorre las calles de la ciudad colonial

- Antigua GFC vive este domingo una jornada histórica de festejos, luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural. El conjunto colonial selló el título el pasado sábado tras imponerse a Municipal en el marcador global (2-1) de la gran final, logrando así su segundo campeonato consecutivo y confirmándose como el bicampeón del fútbol guatemalteco. OTRAS NOTICIAS: Final de torneo Apertura 2025 termina en disturbios (videos) Tras los incidentes registrados en El Trébol por la afición escarlata, la celebración se trasladó hoy a las calles de la ciudad de Antigua Guatemala, donde cientos de aficionados se dieron cita para acompañar al plantel panzaverde. La felicidad de los futbolistas coloniales en la "chiva" de campeón. (Foto: Juan Mijangos) Los jugadores y cuerpo técnico recorrieron parte de la ciudad a bordo de la famosa "chiva", exhibiendo el trofeo y compartiendo con la afición entre cánticos, banderas y muestras de alegría. La copa fue ofrecida a los fanáticos del conjunto panzaverde mientras se realizaba la caranva. (Foto: Juan Mijangos) El recorrido, de carácter corto, incluye algunas de las principales calles coloniales y culminará en el Parque Central, donde se hará un evento especial para cerrar los festejos. La actividad es organizada por la municipalidad y el equipo campeón podrá compartir con los ciudadanos de Sacatepéquez, en una tarde que quedará marcada en la historia reciente del club.