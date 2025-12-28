Sobreviviente narra los instantes previos al accidente en el km. 172

-

Según el relato, el piloto bromeaba con dos personas más momentos antes del accidente.

Un sobreviviente del accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, donde un bus de los transportes Sinaloa se precipitó a un barranco y dejó un saldo de 15 personas fallecidas, brindó su testimonio sobre los momentos previos al percance.

Según su relato, él permanecía despierto desde el sector de Los Encuentros y observó que, además del piloto, viajaban dos personas más en la parte delantera del bus.

Indicó que estas personas descendieron precisamente en Los Encuentros para comprar bebidas energizantes y golosinas, las cuales, según comentaron, formaban parte de su cena. Durante el trayecto, el sobreviviente notó un ambiente de bromas entre el piloto y sus acompañantes.

"Solo vi cómo él iba bromeando con otras dos personas, ya que iban tres adelante. Todo fue en un instante; no pudo controlar el bus en esa curva, cerré los ojos y cuando reaccioné ya estábamos en el fondo del barranco", narró el testigo.

El accidente dejó profundas secuelas en varias familias. De acuerdo con la información recabada, la madre del joven entrevistado perdió la vida en este accidente, mientras que sus hermanos resultaron heridos y permanecen internados en el Hospital de Totonicapán, donde reciben atención médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente, mientras la tragedia enluta a varias familias y reabre el debate sobre la seguridad en el transporte colectivo en la ruta Interamericana.

El entrevistado solicitó mantener su identidad en reserva, argumentando que por motivos laborales no puede ofrecer declaraciones públicas.